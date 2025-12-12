МВР разследва Иво Пифа, бандит от „Наглите“ и люлински наркобос като спонсори на хулиганите Весо Телото организирал „промоция“ в заложни къщи преди протеста – участваш в безредици срещу бърз заем от 200 до 500 лева https://crimes.bg/vodeshha-tema/mvr-razsledva-ivo-pifa-bandit-ot-naglite-i-lyulinski-narkobos-kato-sponsori-na-huliganite-3/179932 Crimes.bg

Заложни къщи и офиси за бързи кредити в София, собственост на оперативно интересни лица от криминалния контингент, бяха атакувани от специализирания полицейски отряд „Кобра“ ден преди поредните протести срещу правителството. Те са тарашени заради постъпили данни в МВР, че са плащали на хулигани за масовите безредици от 1 декември вечерта. Тогава млади мъже с качулки влязоха в ожесточени сблъсъци с полицията, хвърляха камъни, стъклени бутилки и самоделни бомби по ченгетата и опитаха да подпалят офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков“ и партийната централа на ДПС-Ново начало.

Макар от МВР да не оповестиха официално имената на проверяваните „организатори на хаоса“, стана известно, че основна мишена на полицейската акция са били офисите за бързи кредити на популярния люлински лихвар Ивайло Георгиев – Иво Пифа, както и заложни къщи под контрола на Митко Лебешковски.

Преди няколко години той беше арестуван като част от бандата за отвличания „Наглите“, а тази пролет беше закопчан по подозрения, че заедно с брат си Радослав и кримибосът Димитър Вълканов е похитил и ликвидирал безследно изчезналите Божидар Марков и Ивайло Петров заради афера с кражбата на 150 кила кокаин, изчезнали от склад в София. Митко Лебешковски е собственик на две заложни къщи в столичния ж.к. „Дружба“.

В хода на полицейската операция в навечерието на протеста ченгетата тарашиха и офис за бързи кредити, открит само преди 4 месеца от люлинския бандит Михаил Бериша, който през лятото на 2023 г. заедно с братята си Анджело и Александър влезе в кървава улична нарковойна с Любомир Велков - Любо Носа.

Близкия до хазартния бос Васил Божков - Георги Божилов-Жоро Тениса е сочен като координатор на вандалските акции

„Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, които са клиенти на заложни къщи и фирми за бързи кредити, да участват във вандалски акции с цел радикализиране на протестите. Моят анализ е, че тези финансови къщи генерират престъпност, тъй като клиентите им са или наркозависими или хазартно зависими. Имаме данни, че събирачи на дългове много често прибягват до принуда, използвайки физическа сила“, обяви директорът на СДВР Любомир Николов.

В акцията на МВР срещу лихварите бяха проверени 10 заложни къщи и 43-ма събирачи на дългове, като се оказа, че 34-ма от тях са криминално проявени. Арестувани до този момент няма, акцията е била с цел респект, но антимафиотите от „Кобра“ са иззели списъци със стотици длъжници на лихварите.

Твърди се, че полицейската операция срещу заложните къщи на Иво Пифа, Митко Лебешковски и Михаил Бериша в навечерието на протестите срещу правителството на Росен Желязков е била разпоредена по спешност след множество постъпили оперативни сигнали от криминалния контингент за вербуване на платени хулигани.

Като координатор на платените улични провокатори се сочи името на Георги Божилов – Жоро Тениса, приближен до хазартния бос Васил Божков. Според полицейски източник Жоро Тениса работи съвместно с люлинския наркобос Веселин Ермалаев - Весо Телото и футболен хулиган от агитката на „Левски“ с прякор Щазито. „Разполагаме с данни, че Жоро Тениса, Весо Телото и Щазито са пращали в заложните къщи на Иво Пифа и Митко Лебешковски криминално проявени младежи, някои от които са длъжници на лихварите. Срещу опрощаване на лихви по заеми и срещу суми от 200 до 500 лева, които са били отпускани уж като бързи кредити на млади мъже, те са участвали в уличните сражения с полицията. В дните преди протестите заложните къщи на Иво Пифа са раздали малки суми на над 200 младежи, оформени като бързи заеми“, разкрива столичен криминалист. Подозренията на ченгетата са, че бързите заеми са погасени предварително от Жоро Тениса с пари, осигурени от Васил Божков и олигарсите Пламен и Атанас Бобокови.

Маститият люлински лихвар Ивайло Георгиев – Иво Пифа и синът му Александър бяха арестувани през лятото на 2020 г. по заповед на Специализираната прокуратура като босове на нелегална лихварска империя, а тогава заедно с тях беше задържан за кратко и Георги Божилов - Жоро Тениса. И тогава неофициално се твърдеше, че бандата плаща на футболни хулигани, за да се лее кръв на протестите срещу тогавашния главен прокурор Иван Гешев, избухнали след нахлуването на прокурори и въоръжени ченгета в Президентството. Впоследствие беше арестуван и Веселин Денков - Весо Брадата, който беше сочен като боса в сянка над Иво Пифа. Твърдеше се, че лихварската империя на Иво Пифа оперира с 5 милиона лева, отпуснати от финансовата къща на Весо Брадата. Впоследствие обвиненията срещу Веселин Денков бяха свалени, а Иво Пифа и синът му Александър също се измъкнаха невредими от правосъдието, след като прекараха няколко месеца в арестантски килии.

Ивайло Георгиев – Пифа има в досието си и арест за убийство - той беше закопчан, след като на 31 октомври 2006 г. застреля съдружника си Александър Божилов, но впоследствие беше пуснат, тъй като според съда действал при самоотбрана. Две години по-късно, на 11 ноември 2008 г., синът на Александър - Кирил Божилов, изчезна безследно, а впоследствие се появиха слухове, че е отвлечен и убит от „Наглите“ по поръчка на Иво Пифа. Люлинският лихвар се опасявал, че синът ще отмъсти за смъртта на баща си, и затова поръчал и неговата екзекуция.

Веселин Ермалаев - Весо Телото също е със завидна криминална закваска. През 2011 г. той и брат му бяха арестувани заради бомба пред офиса на партия „Ред, законност и справедливост“ в центъра на София. По-късно обвиненията на брат му бяха свалени, а Весо Телото беше оправдан от съда.

Футболният хулиган, бивш член, а към днешна дата враждуващ с групировката „София Запад“, е лежал няколко пъти в затвора за търговия с наркотици.

„Сценарият по окървавяването на протестите срещу правителството чрез платени вандалски акции е идентичен на този отпреди 5 години – в тълпата се внедряват хулигани, които предизвикват ексцесии и повличат след себе си още стотици младежи.

Когато на протестите има масови сблъсъци между протестиращи и полицаи, запалени кофи за боклук и се мятат бомби, димки, камъни и стъклени бутилки, ексцесиите влизат в родния и международния новинарски обмен и създават усещане за масово въоръжено въстание“, коментира столичен криминалист.

Съмненията, че знакови лица от ъндърграунда финансират агресивни групи младежи, избуяха миналата седмица, когато от полицията пуснаха снимки на пачки пари с прикрепени към тях бележки с имена на улици. Подозрението беше, че тези пари са раздавани на агресивните протестиращи на определени места по улиците. Сумите бяха намерени у един от арестуваните след протеста, като МВР обясни, че у него са открити 31 000 лева. Ден по-късно същият мъж, Симеон Петров, заяви, че тези пари са от апартаменти, които се отдавали под наем, а той се грижел за имотите. По думите му сумите били за заплати на служители и оборот от местата за настаняване. Той твърди, че всичко е декларирано пред институциите.

Източник: Уикенд