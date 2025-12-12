ПОЗОР! Жиголото Филип Буков изритан от богатия си тъст?

Ден до пладне излезе любовта на бездарника Филип Буков с красивата Дария от Велинград, алармираха служители на мастития собственик на хотел “Кашмир”. Веднага щом прочел, че проекто зетят обичал да шава и на двата бряга за пари, той забранил на малката си щерка да има вземане-даване с него.

Хубавицата също била осъзнала с какъв въздух под налягане си има вземате-даване и побързала да му бие шута. Останал без препитание, на халтураджията не му останало нищо друго освен да захлебва по протести, гаврят го конкурентите му от храма на Мелпомена.

Припомняме, че не особено харесваният от широката публика актьор Филип Буков в края на м. август тази година най-сетне осъзна, че успехите му на сцената не са способни да го изхранват и прибегнал до най-древния способ за издръжка - хвана си богато гадже.

Вече бившият му източник на препитание се казва Дария Томова, щерка на крупния хотелиер Христо Томов, бос на “Арте” и “Кашмир” във Велинград. Момичето е във все още невръстна за мърсуване с чичаци възраст - едва 19-годишна, а преди месеци дори ходеше на училище, не сдържат възмущението си авери на мостития баровец.

Въпреки, че реално е пълнолетна и законът дава право да си го слага с който намери за добре, в естетически и морален план връзката с 32-годишен хайванин и коцкар надали е най-доброто, което родителите й са предвиждали за нея. Не случайно клюките редят, че баща й Христо Томов хич не бил очарован от избора на отрочето си. “Само тоя хрантутник ми липсваше. Ще й разбие сърцето, ще ми изяде и изпие парите, а после ще трябва да му ударя един здрав пердах задето ми развали детето”, пророкувал бизнесменът, който отлично си давал сметка що за стока е юнакът, погледнал към блажната му чиния.

Малката Дария, както могат читателите сами да предположат, през лятото беше на седмото небе, че е привлякла вниманието на медийна звезда и не спирала да демонстрира връзката си пред приятелки и познати.

Любовната история на двойката стана публична след постове на Дария в социалните мрежи. Тя сподели кадри, на които двамата са заедно, като не крият нежността и страстта помежду си.

Буков обаче продължава да пази личния си живот далеч от медиите защото предпочитал да държи опциите си отворени, току виж някоя още по-голяма богаташка му върже, злословят враговете му в гилдията.

В последните години актьорът е свързван с редица жени, а последната му публична връзка беше с млада дама на име Яна, занимаваща се с бизнес. Двамата се разделиха малко преди началото на пролетта, т.к неизвестната на широката публика дама се усетила, че я третират повече като банкова карта, отколкото като житейски партньор на артистчето.

Още по-неприятни слухове, на които редакцията отказва да повярва, пък редят, че Буков задоволявал сексуално известна бизнес дама, наближаваща 60 лазарника. Богатата госпожа се наслаждавала на атлетичното му тяло и държала Филип да я задоволява няколко пъти седмично. Логично сега тя бълвала огън и жупел срещу в пъти по-младата си конкурентка. Заплашвала да му спре парите и да си поиска обратно всички по-скъпи подаръци от неверния любовник.

