Петко Петков: Рая Назарян е най-вероятният служебен премиер

Служебният премиер най-вероятно ще бъде Рая Назарян като председател на Народното събрание. Това каза изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл" Петко Петков.



"Хубаво е, че Конституцията е добра и в кризисни моменти държи рамката на политиците, които понякога вървят встрани от правилните ходове. От случилото се печели най-вече конституционализмът", каза още той. Резултатите от изборите обаче може да доведат до раздробен парламент, в които е доста трудно да се сформира правителство, допълни Петков пред NOVA NEWS.



Според него завъртането на рулетката на мандатите може да бъде използвано, за да се направи опит за гласуване на бюджета в парламентарната зала. И допълни, че има риск това да не се случи, но би било добре да не е така, тъй като удължен бюджет не води до добри резултати.



Социологът смята, че "Бойко Борисов показва, че е сърдит на ПП-ДБ, което е нормално". Според него лидерът на ГЕРБ е и прав, защото когато се приема бюджет в несигурно политическо мнозинство, има риск той да бъде раздут.



Петков каза, че в тези условия политиците трябва да положат повече усилия за стабилността на икономиката.



По отношение на Румен Радев Петков е на мнение, че президентът "ще търси нещо сензационно". И допусна, че в новогодишната реч може да се очаква някаква реакция от негова страна. Той изрази позиция, че ако президентът се яви на изборите за парламент, той няма да спечели такова голямо надмощие. Според него Радев ще влезе в политиката, като обере вота на хората, разочаровани от предходните управляващи, което обаче ще е временно.



Според Петков отношенията между лидерите на отделните политически формация не са много добри и те трябва да осъзнаят, че е необходимо да се води диалог, дори и да не се харесват. "Агресията между политиците води до агресия в обществото", допълни той. И призова политиците да успокоят напрежението и дадат добър пример на хората.

