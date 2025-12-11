Мрачната сянка на Сорос надвисна над поръчковото изследване на "Маркет линкс" по bTV И от Космоса се вижда, че публикуваните данни са не само съмнителни но и неверни и няма как да заблудят българския народ https://crimes.bg/vodeshha-tema/mrachnata-syanka-na-soros-nadvisna-nad-porachkovoto-izsledvane-na-market-links-po-btv-3/179800 Crimes.bg

Призракът на финансовия сатрап Джордж Сорос наднича зад поръчковото проучване на "Маркет линкс", което бе лансирано тази сутрин в ефира на bTV.

Таймингът на пускането на въпросното изследване на общественото мнение никак не е случаен. То се появи в чувствителен за много хора момент - часове след протеста, и точно преди гласуването на вода на недоверие, за да обслужи личния проект на Иво Прокопиев - ПП.

Уж независимото проучване поставя "Промяната" като втора политическа сила, за да внуши каква голяма скорост са набрали групата шарлатани начело с Асен Василев.

И от Космоса се вижда, че публикуваните данни са не само съмнителни но и неверни и няма как да заблудят българския народ.

За сметка на това лъсва поредният задкулисен сценарий на Прокопиев и неговите политически отрочета, които искат да си върнат властта, за да овладеят митниците и да изсмучат жизнените сокове на държавата.

Ситуацията след Нова година ще е много по-различна заради новите политически проекти, което изглежда е убягнало от кукловодите на изследването на "Маркет линкс".

Припомняме, че същата агенцийка отреждаше под 4 процента на ДПС-Ново начало. Партията на Делян Пеевски не само обърка сметките на олигархията, но и се превърна в значим фактор на политическата сцена.

Това не дава мира на грабителите на нашата родина и те няма да престанат да плащат за проучване като това на "Маркет линкс".

Гражданите обаче са наясно кои са политиците, които отстояват техните интереси, равнопоставеност и справедливост.

Източник: blitz.bg