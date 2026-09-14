Шефът на полицията Емил Пармаков хвърчи заради връзки с мафията

Шефът на Главна дирекция „Национална полиция“ Емил Пармаков предстои да бъде уволнен заради доказани връзки с подземния свят и мафията. В изпълнение на повелята на президента Румен Радев за реформи, служебният вътрешен министър Иван Демерджиев е предприел действия за отстраняването му. Срещу висшето ченге има множество сигнали за близки контакти с групировките ВИС на Васил и Жоро Илиеви, както и с бригадите на екзекутирания Алексей Петров - Трактора.

Разследванията разкриват дългогодишни зависимости на Пармаков, датиращи още от 2003 година. В периода си като шеф в криминалната полиция той е опъвал чадър над организирани престъпни групи за кражби на автомобили и е предлагал рушвети на разследващи полицаи за смазване на дела. Дори след отнемането на допуска му до класифицирана информация, той е успявал да запази поста си благодарение на протекции от висши фигури, сред които Иван Гешев, Кети Георгиева, Младен Маринов, Христо Терзийски и Атанас Илков.

Позициите на Пармаков са били укрепвани и чрез натиск от бившия заместник-министър Емил Ганчев, който прави опити да го издигне в МВР. Въпреки опитите за задкулисни рокади, след скандал с министър Демерджиев, уволнението му вече е неизбежно. Антимафиотите разследват ролята му в укриването на доказателства, вербуването на служители и чадър над сенчести финансови потоци в оперативната работа.

Източник: Уикенд