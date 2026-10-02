Ексклузивно! Делян Пеевски: Демерджиев ли лъже само или вече и Радев? (ВИДЕО) Ако има 36 фактури за мои полети от фирма "Спектрум" аз си подавам оставката като лидер на ДПС, заяви той https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-delyan-peevski-demerdzhiev-li-lazhe-samo-ili-veche-i-radev-video/202532 Crimes.bg

“Да си викне министъра Демерджиев и да разберем - министърът ли лъже или вече и премиерът? 36 фактури за 36 полета, платени от фирма "Спектрум" е невъзможно да съществува.” Това заяви председателят на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

“Ако искате, можете да попитате Радев. Ако има 36 фактури за мои полети от фирма "Спектрум" аз си подавам оставката като лидер на ДПС, а ако няма - той да си подаде оставката като премиер или да уволни Демерджиев", призова лидерът на ДПС.

"Очаквам днес да покажат 36 фактури за 36 полета, които са платени, повтарям, от фирма "Спектрум". Изчакайте, премиерът е тук. Невъзможно е, защото всичко е платено от мен и моето семейство. Те трябва да покажат. Аз нямам какво да доказвам. Трябва да доказват тия, които ме обвиняват.

Проверете всички декларации на мен и моето семейство. Моето семейство е лесно проверимо. Парите са от абсолютно легитимна дейност, която е в търговския регистър", заключи Пеевски.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu