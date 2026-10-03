Футболен хулиган №1 на Пловдив – свидетел на убийството

Тарторът на агитката на „Ботев“ Христо Илиев – Хамзата е бил свидетел на убийството на транспортния бос Илиян Филипов. На 29 септември след мача между България и Естония (0:0) той и членове на фракцията „Бултрас Къмпани“ ескортирали автомобила на бизнесмена. Заради тяхното присъствие бизнесменът разпуснал личната си охрана. След като Илиян Филипов взел бременната си приятелка Весела и я оставил пред къщата край Гребната база, тя съобщила за маскиран мъж в двора. При връщането му на място, ескортиращият го джип на Христо Илиев се забавил с 1–2 минути, които се оказали фатални.

Смята се, че именно Христо Илиев е подал сигнала на тел. 112, макар от полицията да спестяват присъствието му на местопрестъплението. Източници разкриват, че убитият бизнесмен е ползвал влиянието си, за да помага на футболния хулиган. Благодарение на тези контакти делото срещу Христо Илиев и Михаил Михайлов – Милото за нападение с метални тръби над фенове на „Локомотив“ от 25 февруари 2018 г. буксува с години. При този побой Стоян Деянов изпадна в кома с черепна фрактура, а процесът бе върнат от Върховния касационен съд на Районния съд.

Името на Христо Илиев е свързано и с редица политически провокации. Смята се, че той е участвал в уличните безредици срещу кабинета на Росен Желязков през декември 2025 г., довели до оставката на правителството. На 6 септември 2025 г. по време на честванията на Съединението той и група фенове освиркаха Росен Желязков, Наталия Киселова и Костадин Димитров, докато аплодираха Румен Радев. Всички тези действия затвърждават ключовата му роля в организираните прояви на агитката в града.

Източник: Уикенд