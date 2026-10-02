В съда показаха кадри от последните часове на Магдалена Русева пред майка й

Окръжният съд в Хасково прие заключенията от четири експертизи от общо изготвени 11 мнения на вещи лица по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева на поредно заседание днес.

Процесът по случая от нощта срещу 26 април 2025 г., който предизвика обществен отзвук, започна на 30 април тази година. На подсъдимата скамейка е Иван Костов, който по време на деянието е бил 17-годишен.

Той е обвинен от прокуратурата, че на 26 април миналата година умишлено е умъртвил съученичката си по особено мъчителен начин.

Вечерта преди убийството Магдалена, Иван и друго момче, част от приятелското им обкръжение, били заедно в къщата на дядото на извършителя на ул. „Тимок“. Едното от момчетата си е тръгнало по-рано и жертвата и предполагаемият извършител останали сами.

Между тях настъпил конфликт, понеже момичето не искало младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Според разследващите Иван я е удушил с ластик от долнището на анцуг.​​​​​​​

За да заличи следите си, той изхвърлил дрехите й в контейнер за боклук, а тялото й поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща, където по-късно беше намерен.

Трупът на момичето, което беше обявено за издирване във вечерта на престъплението, бе открит на 30 април в необитаем имот на близката ул. „Амур“ в Хасково. Убийството обаче е станало именно в къщата на дядото на Костов.

На една от представените днес експертизи – видео-техническата, бяха показани кадри от охранителни камери, които са запечатали движението на групата младежи и как предполагаемият извършител търкаля по улицата бидона, в който впоследствие е открито тялото на жертвата.

Записите бяха представени на мултимедия, а показването им предизвика сълзи и дълбока скръб у майката на убитото момиче – Лидия Трендафилова, която присъстваше в съдебната зала.

Видеозаписите са приложени като веществени доказателства по процеса, като по случая е изготвена видеотехническа експертиза от вещо лице, което днес беше разпитано пред магистратите. В днешното съдебно заседание се яви още един експерт, за да представи своето заключение.

За утре е насрочено ново заседание по делото, като предстои да бъдат представени заключенията по още експертизи.

dnes