Ексклузивно! ДПС разкрива схемите на кабинета "Радев" с фирмите за мантинели! (ВИДЕО)

Представители на парламентарната група на ДПС разкриват пред медиите подробности за връзките между министри и съветници на премиера Румен Радев с фирмите, произвеждащи мантинели.
По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че Гълъб Донев и Иван Шишков са тези, които са подписали по-скъпите договори за доставка на мантинели. А един от съветниците на министър-председателя е чест гост на една от фирмите производител. Пеевски загатна и за срещи по ловни стопанства между представители на сегашната власт и шефове на фирмите за мантинели.
"При два сключени договора има само една подадена оферта - на ЮПИТЕР 05 ООД на така известния Ники Мантинелата. Двата договора са от 27 септември 2022 г. като стойността на договорите е 21 млн. и 600 евро. Забелязва се нарастване на стойността на договорите с над 85%", сподели Хамид Хамид.
Халил Летифов заяви, че изнесената информация е изключително притеснителна и трябва да бъде надлежно проверена.
"Внушението, че от тези мантинели, за които ние настояваме да се спазват законоустановените изисквания за тяхното монтиране, настояваме да бъдат обследвани връзките с високите фирми и лица, най-вече с известния Николай Иванов - Ники Мантинелата", продължи депутатът.
"Следва да се отговори на няколко въпроса - кои са свързаните лица с Ники Мантинелата, посещавали ли са съветници на премиера хотели на Ники Мантинелата в Девин и каква е връзката им", попита Летифов.
Източник: svobodnoslovo.eu