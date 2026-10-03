„Министър Боташ“ продаде тайно фирмите си на румънски клошар Фирмите на Росен Христов се озоваха в ръцете на някой си Николеску Роман https://crimes.bg/vodeshha-tema/ministar-botash-prodade-tayno-firmite-si-na-rumanski-kloshar-3/202655 Crimes.bg

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, добил популярност с прякора си Министър Боташ, тихомълком се е отървал от своя частен бизнес. Под предлог, че поема управлението на Държавната консолидационна компания, той е продал всичките си дружества на анонимен чужденец. Купувач на фирмите „Вариант Еко“, „Ари Интернешънъл“, „Алтернативни Строителни Технологии“ и „Бест пропърти айдиас“ е румънският гражданин Николеску Роман, за когото се твърди, че е безимотен мъж без доходи от село край Гюргево.

Търговският регистър показва, че продадените от Росен Христов компании нямат активна стопанска дейност през последните години. В подземния свят и финансовите среди веднага плъзнаха съмнения, че бившият енергиен министър прилага схема за прехвърляне на проблемни дружества на подставени лица, напомняща за казуса с фирмата „Гранекс Трейдър“ на бившия шеф на НАП Румен Спецов. Нов анализ показва, че румънецът Николеску Роман и преди е придобивал български компании с огромни задължения, сред които е фирмата „Марчело 13“, присъстваща в списъка на НАП с неплатени стотици хиляди евро ДДС.

Използването на чуждестранни клошари и безимотни лица за купувачи на фалирали или източени фирми е позната практика в българската история. Подобен подход бе разкрит при грандиозния фалит на КТБ, където банкерът Цветан Василев използваше сръбски граждани за формални управители. Сред неговите подставени лица тогава изпъкнаха футболният треньор Драголюб Симонович, неговият брат Небойша и криминално проявеният Радоман Вулевич – Вуле, участвали в управляването на кухи дружества за милиони евро. Засега институциите мълчат дали срещу Росен Христов ще започне пълна проверка.

Източник: Уикенд