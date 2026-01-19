Семейство на депутат завлече държавата с почти 900 бона Димитър Гамишев и съпругата му Боянка цъфнаха в списъка с данъчните длъжници, но гербаджията така и не лежа в затвора за кражба на ДДС https://crimes.bg/vodeshha-tema/semeystvo-na-deputat-zavleche-darzhavata-s-pochti-900-bona-3/182834 Crimes.bg

Всеизвестно е, че всяка година Дядо Коледа носи подаръци за всички. На тези, които не са слушали, даровете може и да не им харесат. В това се убеди скандалният бивш депутат от ГЕРБ Димитър Гамишев. Навръх светлите коледни празници Гамишев цъфна в позорния списък с данъчни длъжници на НАП. Срещу името му се мъдри числото 411 409 лева.

Малко преди това като данъчен измамник е осветена и съпругата му Боянка Гамишева. Да, тя е „забравила“ да плати на хазната едва 105 933 лева, но бившата семейна фирма „Гамишев – НКБ“, удобно продадена на безимотен и неграмотен клошар, отсрамва фамилията с още 339 126 лв. Или общо 856 468 лева, които никога няма да бъдат платени на държавата, защото фамилията отдавна е прехвърлила цялото си имущество на роднини и подставени лица. И това са видимите резултати от работата на една анонимна „калинка“, която години наред мълчаливо търка банките в Народното събрание.

Какви ли са ги надробили шефовете на Гамишев? Не че на господин депутата много му дреме. Запознати твърдят, че семейство Гамишеви отдавна са се изнесли в Гърция, за да си наглеждат имотите и харчат скатаните в тайни сметки авоари. А можеше и да не е така. Преди няколко години Димитър Гамишев бе изобличен от журналистическо разследване, че е „забравил“ да плати над 200 000 лв. данъци, нарушавайки куп закони. Солидната сума е натрупана от строителната му фирма „Гамишев – НКБ“. В опит да си спести част от плащанията към бюджета Гамишев е представил пред НАП менте фактури по несъществуващи сделки с контрагенти. Така между 2012 и 2016 г. той избягва плащането на ДДС и данък печалба общо за над 200 000 лв. С всяка изминала година сумите стават все по-големи, но чиновниците, които трябва да си ги потърсят, така и не го правят. Сигурно заради случайно разсейване, нали другарите на Гамишев от ГЕРБ са ги назначавали. Така или иначе, в един момент депутатът осъзнава, че бездействието на НАП няма как да е вечно. Затова набързо се отървава от фирмата си по добре познатата схема „обади се на клошар“.

Боянка и Димитър Гамишеви спасиха имението си от конфискация

Купувач е някой си Георги Георгиев от Ловеч, на чието име се водят над 100 фирми, ощетили хазната с десетки милиони левове. По закон продажбата на зад2ължели фирми е изрично забранена, за да се попречи на измамници да прехвърлят вината към маргинали. Явно за Гамишев правилата са други и той успешно се отървава от „Гамишев – НКБ“. Разбира се, напълно случайно, едва няколко седмици след сделката от НАП се сещат да си търсят данъците от новия собственик – ловешкият клошар Георги Георгиев.

Всичко вероятно щеше да мине мирно и тихо, а държавата за пореден път да пие една студена вода, ако не бе журналистическото разследване. След като гръмна скандалът с данъчните афери на депутата, НАП и прокуратурата изведнъж се събудиха. Гамишев бе обвинен в укриване на данъци в особено големи размери. Колегите му от ГЕРБ, които не се впечатлиха от предишната му присъда за убийство на пътя, бяха принудени набързо да го пенсионират.

Всеки изловен, че укрива данъци, рискува да прекара до 6 години в затвора.

За суми подобни като тези, отклонени от Димитър Гамишев, присъдите обичайно са между 3 и 4 години, коментират адвокати. Явно това отново важи за нормалните граждани. Окръжният съд в Благоевград, а и следващите инстанции, са на мнение, че за ексдепутата това е прекалено тежко наказание. Затова и магистратите се задоволиха с 3-годишна условна присъда. Като знак на строгост съдът му налага и глоба от 202 138 лева.

Да, ама депутатът Гамишев не обича да плаща. Толкова много, че няколко години по-късно е удвоил задълженията си към държавата. Както посочихме по-горе, днес НАП си търси от Гамишев 411 409 лева. Отделно са неплатените глоби и данъци на съпругата му Боянка и семейната фирма „Гамишев – НКБ“. Как да не се сетим за популярния в миналото чалга хит, в който се пееше: „За милиони няма закони, за кокошка няма прошка“.

След депото за ДДС измами, за Димитър Гамишев се сети и антикорупционната комисия КПКОНПИ. Страната по делото за конфискация бе и съпругата му Боянка, чиято фирма „Боро Травел 99“ също бе изобличена в данъчни шашми. Комисията искаше да отнеме от семейство Гамишеви имущество за 595 000 лева. Напъните на КПКОНПИ бързо бяха посечени от съда, тъй като исковата им молба е написана крайно неграмотно. Нещо повече, магистратите се произнасят, че комисията трябва да плати на Гамишеви 11 200 лева за адвокатски хонорари.

Не че това са кой знае какви пари за семейството. Хора в родния им Гоце Делчев разказват, че Димитър и Боянка Гамишеви от години си живеят щастливо в Гърция, където е скътано богатството на бившия вече политик. Освен депутат от ГЕРБ дълги години Гамишев бе и общински координатор на партията, от чието благоволение зависи назначаването дори и на чистачките в държавната администрация. Господин депутатът използва този пост, за да назначи свои хора на ключови държавни постове, а те му се отплащат подобаващо.

Клиентелизмът върви и през строителната му фирма. Докато той е в политиката, фирмата има всяка година милионни обороти. Твърди се, че доста бизнесмени от Гоце Делчев и региона са настоятелно съветвани да ползват нейните услуги. Принуда няма, но клиентите се редят на опашка.

Източник: Уикенд