Съдят за нов уличен побой убиеца на мутрата Иво Пилето Милионерският син Любен Попов още се разхождал из София въоръжен с пистолет https://crimes.bg/vodeshha-tema/sadyat-za-nov-ulichen-poboy-ubieca-na-mutrata-ivo-pileto-3/181307 Crimes.bg

Милионерският син Любен Попов, който през февруари миналата година беше арестуван за причиняване на смърт по непредпазливост на люлинския бандит Иво Чобанов – Иво Пилето, след сбиване заради неправилно паркиране на ул. „Златен рог“ в столичния квартал „Лозенец“, отново застава пред съда. Този път – за нов брутален уличен побой, извършен в София преди година и половина.

Дни преди Коледа Софийската районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу 22-годишния боксьор за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди и за закана за убийство. Деянието е извършено на 25 юли 2024 г.

Тогава мощният американски пикап на Любен Попов засякъл синьо BMW, управлявано от 23-годишен младеж, който пътувал с приятел. Видимо афектиран, Попов започнал да крещи, че не му е направен път, след което нападнал шофьора и го пребил с метална палка.

По време на побоя синът на бизнесмена отправял и смъртни закани.

„Абе, аз Пилето не лежах, теб ли ще те лежа. Недосегаем съм. Ще те убия и няма да лежа и ден в панделата“, гласи една от заканите, цитирани в материалите по делото.

Иво Пилето издъхна през февруари 2024 г. след улична свада в центъра на София и удар по брадата от Любен Попов

Ескалацията била прекратена след намеса на случайни минувачи. Подаден бил сигнал в полицията, но Попов успял да напусне мястото с автомобила си преди пристигането на патрул. Пострадалият е с оток на носа, разкъсвания и кръвонасядания по устните, както и охлузвания по гърдите.

Ден след инцидента Любен Попов е задържан за 72 часа, след което е освободен. Не е ясно защо едва сега делото стига до съда. При доказване на вината му, 23-годишният мъж може да получи до 3 години лишаване от свобода.

Бащата на обвиняемия – бизнесменът Валери Попов, е известен като официален вносител на марката „Philipp Plein“ за България и собственик на бутиците „Скандал“. Преди около две седмици магазинът на марката на ул. „Съборна“ в София, считан за един от най-луксозните в страната, беше затворен, а на негово място вече се продават часовници.

През годините Валери Попов е бил разследван за данъчни престъпления и нерегламентиран внос на реплики на луксозни дрехи, представяни като оригинални. Разследванията обаче не стигат до съд. През 2013 г. той беше задържан при акция на ГДБОП като собственик в сянка на бар „Скандал“ в хотел „Шератон“, работещ като нелегален публичен дом, но и тогава не последва осъдителна присъда.

Синът му Любен Попов също се размина с ефективно наказание след смъртта на Иво Пилето, настъпила след сбиване през 2024 г., квалифицирано като причиняване на смърт по непредпазливост.

Източник: Уикенд