РУМЕН ГАЙТАНСКИ - ВЪЛКА: 150-ТЕ МЛН. ЛВ ОТ ББР БЯХА ЗА АХМЕД ДОГАН

Румен Гайтански – Вълка твърди пред разследващи, че кредитът от близо 150 млн. лв., отпуснат от Българската банка за развитие на свързана с него компания, е бил предназначен за бившия почетен лидер на ДПС Ахмед Доган.

Това става ясно от протокол от разпит, направен през октомври 2024 г. В него бизнесменът описва схема за влияние върху обществени поръчки и разпределяне на средства в продължение на години, която по думите му е била ръководена от Доган.

Документът е част от публикуваните материали в серията #КорупцияЛийкс на разследващия сайт BIRD.

Темата отново попадна под общественото внимание след задържането на бившия изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев в Белград. Именно той е сред обвиняемите по разследването за отпускането на кредита от държавната банка през 2019 г. на дружеството „Роудуей кънстракшън“, свързвано с Гайтански.

Бизнесменът също е с повдигнато обвинение за този кредит, както и Иван Георгиев, който е представлявал дружеството, получило финансирането.

Разпитът на Гайтански е от 9 октомври 2024 г. и е направен от инспектори на Комисията за противодействие на корупцията по отделно досъдебно производство, насочено към предполагаема организирана престъпна група за длъжностни и корупционни престъпления. По това време Гайтански вече е обвиняем по делото за кредита.

В показанията си бизнесменът твърди, че отношенията му с Доган датират от преди около две десетилетия и че през годините почетният председател на ДПС му е осигурявал достъп до обществени поръчки в общини, в които е разполагал с влияние.

Гайтански обяснява, че неговата роля е била да организира дейността по спечелените договори, а впоследствие да се отчита за приходите.

Твърди, че е предоставял на Доган значителни суми пари, яхта, луксозни автомобили, златни кюлчета и други облаги.

Конкретно тези 150 млн. лв от ББР били предназначени за Доган:

„Този кредит от ББР реално беше отпуснат за Ахмед Доган. Доколкото ми е известно, това е било уговорено в среща между Ахмед Доган и Стоян Мавродиев, като кредитът беше отпуснат без никакви проблеми и задълбочени проверки“, твърди Гайтански.

По време на разпита бизнесменът поддържа версията, че през годините е действал под натиск заради страха от политическото влияние на Доган.

„Ахмед Доган винаги е парадирал пред мен, че той е държавата и той разпределя порциите, че той командва парламента, министрите, полицията, съда и прокуратурата. Винаги съм се съобразявал с него и съм бил принуден да бъда негово подставено лице в бизнеса, защото ме е страх от него, тъй като той наистина, през годините, е показвал колко е влиятелен в държавната администрация“, казва той в показанията си.

В разпита са посочени и имената на Рамадан Аталай, Хасан Азис и Мустафа Карадайъ. Според Гайтански те са били запознати с част от договорките около обществените поръчки, а в някои случаи са участвали в осигуряването на контакти с местни власти.

Пред разследващите той изброява редица договори, свързани както със сметосъбиране и сметоизвозване, така и със строителни дейности и проекти за водна инфраструктура. Споменати са обществени поръчки в Кърджали, Баните, Минерални бани, Момчилград, Исперих, Кирково, Крумовград и Крушари.

Разказва още, че срещите, на които са обсъждани подобни въпроси, най-често са се провеждали в т.нар. сараи в столичния квартал „Бояна“, а през летните месеци – в резиденцията в „Росенец“.

Прокуратурата води разследване за този кредит от ББР още от 2022 г. През 2023 г. производството е прекратено поради липса на данни за престъпление.

Осем дни след като е разпитан, Гайтански е пуснат под гаранция срещу 250 000 лв, а прокуратурата не обжалва решението на съда.

Източник: boulevardbulgaria.bg