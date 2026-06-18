Подгонен крадец опита да отвлече кола с дете в центъра на София, бащата го обезвреди Задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога. Шофьорът се оказа полицай https://crimes.bg/vodeshha-tema/podgonen-kradec-opita-da-otvleche-kola-s-dete-v-centara-na-sofiya-bashtata-go-obezvredi-3/194805 Crimes.bg

История като от екшън филм се разигра вчера в центъра на София, съобщи NOVA. Млад мъж прави опит да открадне автомобил, в който се намира малко дете. Преди това обаче преминава през поредица от криминални прояви включително и гонка. Всичко приключва с арест и белезници.

Според заместник-началника на Първо РПУ в София комисар Стефан Попов бащата на детето е полицай. Той работи в специализираните сили към СДВР.

"В късния следобед вчера 22-годишен мъж прави опит за кражба от помещение за съхранение на атракциони в Борисовата градина. Собственикът го вижда, гони го през парка, като всичко завършва в района на печатницата. Това се случва в рамките на 15 минути. След това, тичайки, преследваният вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, вероятно е била доста стресирана, защото той е бил с маска, шапка и суитшърт" , разказа Попов.

По думите на комисаря впоследствие той е излязъл от колата и е извадил инструмент за взломяване. "Влязъл е в автомобила, управляван от нашия колега, и отново е заповядал да потегли. Отзад е било петгодишното му детенце. Колата е била в движение, с работещ двигател. Излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържането му, но в това време 22-годишният се преместил на мястото на шофьора и потеглил. За малко да удари полицая. Колегата ни се легитимирал, което вероятно стресирало мъжа и той спрял. След това е задържан чрез помощни средства", обясни още заместник-началникът на Първо РПУ.

Снимка: Иванка Стоянова/Нашата улица "Цар Иван Асен II"/Фб

Очевидци в социалните мрежи споделят, че бащата-полицай сериозно е "респектирал" крадеца до пристигането на колегите му.

"Крадец, разбивач на вендинг машини, гонеха го от Борисовата градина до тук, взе да се опитва да влиза в коли, които се движеха по Мизия, молейки водачите да го отведат все едно е жертва, докато не влезе в кола на баща с дете. Започна схватка в колата, след което бащата излезе, извади пистолет, изведе го от колата и с помощта на човека от Борисовата градина го неутрализираха, скоро след това дойде и полиция", написа Кристиян Банков във фейсбук групата Нашата улица "Цар Иван Асен II".

Според Попов задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици.

МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.

Източник: dir.bg