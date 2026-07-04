Чистачите след Демерджиев

Че Демерджиев прекали с лъжите беше ясно, но знаете ли кой е най-сигурният признак, че е затънал до уши в блатото на собствените си манипулации и неистини? Появиха се чистачите.

На втория ден, след като твърденията на МВР шефа, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала на един и същи чартърен полет с лидера на ДПС Делян Пеевски бяха опровергани от официална справка, предоставена от самото МВР, олигархичният кръг „Капитал“ проводи по медиите си де що соросоиден кадър намери в лятна София, за да замита след провала на дезинформационната акция на Демерджиев.

И да обяснява как се случва така, че Атанасова според вътрешния министър е пътувала за Дубай, а според печатите в паспорта й и самолетния манифест – е била на граждански полет за Истанбул. Безспорно нелека задача, която обаче извади на преден план истински таланти във фантазирането сред говорителите на кръга „Капитал“.

Като например директора на т.нар. „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев, който лансира в интервю за Дарик радио мистификация, достойна за шпионски сценарий.

По думите му, възможно било – видиш ли, и Демерджиев, и Атанасова да казват истината. Защото тя можела да има няколко международни паспорта и с единия да била пътувала до Истанбул, а с другия – до Дубай.

Станкушев, за съжаление, не даде разяснения как това би преодоляло нуждата от клониране на Атанасова, безспорно необходимо, за да се сбъдне подобен сценарий, но явно дори соросоидната фантазия си има граници. Особено, когато трябва да се бори със сложната задача да спасява от тинята на собствените му лъжи Демерджиев.

Добрата вест за тази дружинка обаче е, че няма и нужда да продължават да насилват мозъците си, защото е пределно ясно, че има един единствен начин подобни мистификации да се окажат истина. И той е Атанасова да е изяла криптонит и да е станала неуязвима, като Супергърл и благодарение на суперсилите си да се е прехвърлила направо във въздуха от полета за Истанбул в този за Дубай.

Звучи ли ви нелепо? Не по-малко нелепо от абсурдните обяснения, с които сега се пробват да заблудят цялото общество хора като Станкушев и сие, в опит да спасят кожата на Демерджиев. А той дължи цяла лавина от наложителни отговори.

От това защо използва МВР като бухалка срещу лидер на опозиционна партия, през въпроса защо е проверявал незаконно лице с имунитет и се стигне до факта, че размята справки от високо класифицирана международна платформа, при това манипулирани и с невярна информация, е сериозно закононарушение.

Източник: blitz.bg