Почина футболната легенда Борислав Михайлов

Борислав Михайлов почина тази сутрин в столицата София, след като дълго време бе в тежко състояние след прекаран инсулт в края на миналата година. Легендарният ни футболен вратар си отиде малко повче от месец след 63-ия си рожден ден, който бе в началото на февруари.

Михайлов бе дългогодишен капитан на България и рекордьор по изиграни мачове, като след края на кариерата си Стилиян Петров подобри постижението му. Боби е участник на две световни първенства (Мексико 1986 и САЩ 1994), като в американското лято извеждаше страната ни с капитанската лента и имаше основен принос за четвъртото място, а също така играе и на Евро 1996 в Англия.

Ако не бяха спасените от него дузпи срещу Мексико в четвъртфиналите преди почти 32 години, то днес нямаше да говорим за "Четвъртите в света".

В общо 102 мача на вратата на България, Михайлов е бил с капитанската лента 60 пъти, което е рекорд и до днес. Дебютира срещу Куба на 4 май 1983-а, а за последно облича екипа на родината на в контрола с Алжир на 5 юни 1998-а. След това е част от състава за Мондиала във Франция, но остава резсерва и в трите мача.

Той бе второ поколение вратар, след като преди него баща му Бисер си бе изградил статут на легенда на "Левски", а по-късно и синът му Николай игра за "сините" и за националния отбор на страната ни.

На клубно ниво има три титли и три купи на България с родния си "Левски", а през 1986-а е "Футболист на годината".

У нас е играл още за "Ботев" (Пловдив) и Славия, а в чужбина е носил екипите на Беленензеш (Португалия), Мюлуз (Франция), Рединг (Англия) и Цюрих (Швейцария). За България има 102 мача.

Прекара почти две десетилетия начело на БФС, замествайки Иван Славков през 2005 година и напускайки поста през 2023-а. Преди да стане президент на родния футбол, прекара известно време в управата на родния си клуб "Левски", а също така бе и заместник-председател на Държавната комисия по младежта и спорта.

