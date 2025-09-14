Патриарх Даниил: Днес се радваме с радостта на света царица Елена, която намери Кръста Господен в Йерусалим през 326 г. https://crimes.bg/vodeshha-tema/patriarh-daniil-dnes-se-radvame-s-radostta-na-sveta-carica-elena-koyato-nameri-krasta-gospoden-v-yerusalim-prez-326-g/172608 Crimes.bg

Днес се радваме с радостта на света царица Елена, която през 326 година намери Кръста Господен в Йерусалим, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред храма "Въздвижение на светия Кръст Господен" в столичния квартал "Лозенец". Той възглави света литургия за празника Въздвижение на честния и животворящ Кръст Господен (Кръстовден).

"Най-вече се радваме с тая радост на светите апостоли, които, макар че се ужасяват, когато гледат Господа, разпнат на кръста, след това, когато го видяха възкръснал, се възрадваха. Тази радост никой не бе в състояние да им я отнеме", допълни патриарх Даниил.

Той припомни, че когато свети апостол Петър е осъден на смърт, на разпятие, казал: "Аз не съм достоен да бъда както Господа и е пожелал да бъде разпнат с главата надолу".

По повод предстоящия 15 септември патриархът отбеляза, че знание без добродетел може да се прояви в много опасни и вредни дела. А в същото време знание с добродетел - това е велико благословение, това е гаранция за едно добруване на самия човек - ще бъде полезен и за себе си, и за обществото. "Това да имаме предвид - заедно със светските науки, да възрастваме и във вярата и познанието към Бога", призова патриарх Даниил.

Той каза на миряните в храма, че кръстът, някога оръдие за мъчение, след смъртта и възкресението на Иисус Христос се превръща в символ на живот, надежда и победа над греха. „Силата на кръста укрепи апостолите, така че нищо вече не можеше да ги отдели от Христовата любов".

Българският патриарх Даниил призова вярващите да носят своя кръст, да се борят с греховните страсти чрез молитва и упование, както и да следват Христовите заповеди.