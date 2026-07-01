Омбудсманът Велислава Делчева с препоръки до МВР и МОН: Да се затегнат мерките за защита на децата от сексуални посегателства

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръки до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с призив за предприемане на допълнителни превантивни мерки за защита на децата от сексуални посегателства.

Повод за действията на обществения защитник е публично оповестеният случай на мъж, осъждан три пъти за блудство с малолетни, който е работил като охранител в столично училище, след като е представил чисто свидетелство за съдимост вследствие на юридическа реабилитация.

В писмото си до министъра на образованието омбудсманът препоръчва директорите на училищата да бъдат информирани за възможните рискове и да предприемат необходимите организационни мерки за защита на децата. Тя обръща внимание, че при възлагането на дейности на външни изпълнители, чиито служители имат пряк достъп до учениците, следва да бъде проявявано особено внимание с оглед гарантиране на тяхната сигурност.

Паралелно с това общественият защитник препоръчва да бъде обсъдена възможността за изменение и допълнение на Наредба № 8121з от 26 февруари 2025 г., така че всички работодатели, които наемат лица за работа с деца, да бъдат задължени да извършват справка в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия, независимо че кандидатът представя свидетелство за съдимост. В писмото си тя посочва, че въпреки съществуването на регистъра, действащите правила позволяват работодателите в редица случаи да се позовават единствено на представеното свидетелство за съдимост, без да извършват проверка в системата. Това създава сериозен риск, особено когато училищата възлагат охраната си на външни фирми.

В писмото до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев Делчева отправя питане дали лицата, получили юридическа реабилитация, се заличават от Националната информационна система за превенция и защита от педофилия, какъв е редът за достъп на работодателите до регистъра и дали се налага да подават заявление и да чакат до 14 дни за извършване на справка. Тя пита още има ли практика лица да бъдат премахвани от регистъра след реабилитация, какви действия ще бъдат предприети, за да стане той реално ефективен, както и дали е осигурена връзка между системата „Съдебен статус" и регистъра на МВР.

Делчева обръща внимание и че държавата е длъжна да предприема всички необходими мерки за защита на децата от сексуално насилие. Затова препоръчва задължителните проверки да бъдат разширени и да обхванат всички, които работят с деца, включително в частни школи, занимални, детски клубове, при аниматорски дейности и детегледачески услуги. По думите ѝ водещ принцип трябва да бъде сигурността на децата.

Писмата тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-velislava-delcheva-s-preporaki-2658