ГУР: Русия създава собствен "Старлинк", по-бързо от очакваното

Русия създава своя мрежа за сателитен интернет достъп, подобна на "Старлинк", по-бързо от очакваното и планира да разполага с близо 300 сателита в орбита до следващата година, заяви заместник-ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки.

Мрежата "Старлинк" на SpaceX, която работи в Украйна, но не и в Русия, дава на Киев сериозно преимущество в операциите с дронове и комуникациите на бойното поле. Руските въоръжени сили използваха купени на черно терминали на "Старлинк" в Украйна, докато Киев не лобира успешно за тяхното изключване от компанията на Илон Мъск по-рано тази година.

В интервю за РБК-Украйна Скибицки каза, че понастоящем Русия разполага с 16 сателита в рамките на системата си "Рассвет", но добави: "Те вече започнаха да я изграждат много по-бързо, отколкото се планираше изначално".

Вадим Скибицки

Според него, Русия планира да изведе в орбита система от 292 сателита до следващата година и 924 до 2035 г.

"Щом Русия разположи всички сателити, "Рассвет" ще действа като "Старлинк". Вече текат обсъждания какви действия да бъдат предприети срещу нея", разкри представителят на украинското военно разузнаване.

Той също така съобщи, че Москва вече е изпълнила годишните си планове за производство на хиперзвукови крилати ракети „Циркон“ и свръхзвукови „Оникс“ през първите седем месеца на годината и превишава производствените си планове с 10-20%. Руските запаси от балистични ракети „Искандер-М“ се оценяват на приблизително 130 бройки, като през юли са произведени 65 нови ракети, добави Скибицки.

По думите му, през юли руските въоръжени сили са изстреляли срещу Украйна 153 крилати и 198 балистични ракети.

trud.bg