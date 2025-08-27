Обвиниха учителя от София, правил секс със седмокласничка. Грозят го до 8 г. затвор Прокуратурата ще поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение на 31-годишния мъж https://crimes.bg/vodeshha-tema/obviniha-uchitelya-ot-sofiya-pravil-seks-sas-sedmoklasnichka-grozyat-go-do-8-g-zatvor-3/171048 Crimes.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишния учител по физическо възпитание, който вчера бе арестуван за педофилия, съобщиха от държавното обвинение.

Младият мъж ще отговаря за това, че през юни и юли е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст - 13-годишно момиче, в столичен хостел. Девойката е ученичка в седми клас в училището, в което преподава обвиняемият.

Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, като за това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийската районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа. От държавното обвинение допълниха, че ще внесат и искане до Софийския районен съд за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Междувременно стана ясно, че седмокласничката е разпитана в синя стая в присъствието на съдия, психолог и свои близки. По предварителна информация не е имало принуда и насилие спрямо 13-годишната ученичка.

До задържането на 31-годишния учител се е стигнало, след като съученици на момичето разбрали за интимната му връзка с преподавателя и информирали други свои учители, както и родителите си.

