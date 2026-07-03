Мрежата ПОПИЛЯ Иво-Оземпика: МИРЧЕВ, КОГА ЩЕ СЕ ВЪРНЕШ В КРУШАРИ ДА ПАСЕШ ОВЦЕ? Един от най-ярките наследници на тежката комунистическа номенклатура днес е начело на уж дясната и демократична ДБ https://crimes.bg/vodeshha-tema/mrezhata-popilya-ivo-ozempika-mirchev-koga-shte-se-varnesh-v-krushari-da-pasesh-ovce-3/195969 Crimes.bg

С всяка своя поява в национален ефир полу-председателят на ДБ Ивайло Мирчев генерира мощна вълна народно недоволство. Гостуването му днес по bTV не направи изключение, а социалните мрежи прегряха да споделят отново видеото, което тиктокърът Alex качи преди повече от месец - часове след като любителят на инжекции “Оземпик” се погаври и нападна хулигански доставчика на храна от Glovo.

“Мирчев, не може за два шамара от доставчика на пици да ставаш п*тк@ и да звъниш на вътрешния министър”, редеше гневно онлайн звездата, а думите му събраха вълна от одобрение, правейки клипа вайръл.

Обръщението на Alex към депутата възкръсна за нов живот в мрежата. Анти-феновете на Ивайло от Крушари не пропуснаха да припомнят призива на Костадин Костадинов колегата му да напусне парламента и да се върне в родното си село да пасе овце.

Депутатът с отпаднала необходимост от ДБ днес в национален ефир пробва нова инжекция допинг към оределия си електорат, изцепвайки, че не виждал борба с модела “Борисов-Пеевски”. За освежаване на зрението и опресняване на паметта ще му припомним, че тази пропагандна дъвка отиде в кошчето още в първите дни на новия парламент, а днес управляващите в България имат много по-насъщни задачи за решаване - предстои приемане на бюджет, нужни са реални мерки за борба със спекулата и ценовия скок, държавата е длъжна да обяви война на пътния травматизъм, а също и на нарко разпространението.

Една от ключовите задачи пред Народното събрание е да запази комисията по досиетата, не допускайки заличаване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим, както и за участниците в мракобесието. Защото хиляди български граждани, християни и мюсюлмани, и техните семейства са заплатили за тях с живота си, здравето си, с разбити животи и разделени семейства, и деца белязани за цял живот в тоталитарната комунистическа система. Това е записано в декларацията, с която парламентарната група на ДПС призова новото мнозинство да съхранят националната памет и така да почетат жертвите на режима.

Ние пък ще допълним, че един от най-ярките наследници на тежката комунистическа номенклатура Ивайло Мирчев е начело на представящата се за дясна и демократична коалиция ДБ. Синковецът на партийния секретар в с. Крушари е последният човек, който има морално право да говори за реформи. Защото моделът, с който България наистина трябва да се пребори е провалени бивши търговци на китайски рутери, закърмени с комунизъм и родени с червена петолъчка на ревера, да ни дават акъл от екрана.

Не сме докрай съгласни и с лидера на “Възраждане”, че Мирчев трябвало да пасе овце. Земеделието е достоен труд и е призвание за достойни хора. Онова, което Иво-Оземпика заслужава е як народен шут в отслабналите му задни части, за да полети към кошчето на историята, омазан в пропагандните дъвки, от чийто вкус вече ни се гади.

Източник: crimesbg.com