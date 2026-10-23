ВИЖТЕ МУ ОЧИТЕ! Друсан ли е бил гавазинът от НСО, който за малко не уби Соня Колтуклиева? (СНИМКИ) Познава ли Мартин Варадинов криминални елементи като Жоро Черния и Васко Дебелия? Дрогира ли се и дължи ли пари на лихвари? https://crimes.bg/vodeshha-tema/vizhte-mu-ochite-drusan-li-e-bil-gavazinat-ot-nso-koyto-za-malko-ne-ubi-sonya-koltuklieva-snimki-3/204198 Crimes.bg

Употребил ли е гавазинът от НСО Мартин Варадинов забранени от закона и несъвместими с работата му вещества в деня, когато за малко не уби нашата колежка Соня Колтуклиева?

Щателен преглед на видео материалите от фаталната петък вечер пред офиса на “Прогресивна България” повдига основателни въпроси дали юнаците, на които е поверена държавната охрана не се дрогират.

Приближен кадър от лицето на Варадинов показва подозрително разширените му зеници и то при положение, че навън е още светло, което почти изключва да е следствие на естествен, физиологичен рефлекс.

Както е добре известно, при употреба на забранени от закона вещества като кокаин, амфетамини, метаамфетамини, кристали, пико̀ и други наркотици, зениците реагират или с неестествено свиване, или напротив - с прекалено разширяване.

Подобно явление се наблюдава и при прием на медикаменти, включително такива, влияещи на психиката и физиката - транквиланти, успокоителни или обратното - хапчета за повишаване на издръжливостта, които държат човек буден, но го правят напрегнат, с изострена сетивност и свръх възбудимост.

За този тип лекарства неофициално се шушука, че се консумират редовно на полицаи, военнослужещи и частни охранители, но не рядко до тях прибягват дори висши политици за да издържат на часовете безсъние и служебно напрежение. А също и да даянят на повече алкохол при безкрайните софри, от които почти не стават.

Друг е въпросът, че дори да са легални медицински продукти, те се произвеждат най-често от т.нар. прекурсори на наркотици, които на разбираем език ги прави легална дрога и съответно са несъвместими с шофиране, работа с машини, какво остава за изпълнение на охранителни функции.

Подозренията на редакцията за трезвостта на Мартин Варадинов се подхранват от абсурдната му, прекомерна, немотивирана и цинична агресия да блъска дама (и то журналист) пред десетки камери, докато охранява най-важният човек в държавата, какъвто по Конституция се води председателят на парламента.

Тук е важно да подчертаем, че ужасяващото нападение над Соня Колтуклиева не е изолиран случай. Само преди 2 седмици сайтът Bird пръв разкри за друг държавен гавазин с прякор Альошата, назначен да варди вилите на Румен Радев и Илияна Йотова в резиденция Бояна, който пребива жена си и опира пистолет в главата й. Тогава пред ПИК лично шефът на НСО Емил Тонев опита да омаловажи и замаже гафа, приравнявайки го до битово-семейна свада.

На този фон идват и показанията на Мартин Варадинов при задържането му.

Пред военно-окръжна прокуратура той е заявил, че е получил разпореждате “отгоре” да не допуска Соня Колтуклиева да припари до Михаела Доцова. Но при разпита си в 4-то РПУ е казал, че (тук цитираме високопоставените си източници от полицейските среди) “е бил силно афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите”.

Наши информатори от Перник допълват, че Варадинов дължи сериозни суми пари на лихвари от родния си град и редовно е бил забелязван в компанията на местен дилър.

На целия този фон Информационна агенция ПИК поставя няколко спешни и в същото време важни въпроси към ръководството на НСО, в лицето на (все още) управляващия службата Емил Тонев, както и на разследващите го военни прокурори:

1. Дължи ли Варадинов пари та лихвари?

2. Има ли нещо общо с лице на име Жоро Черния?

3. Взема ли наркотици?

4. Дали е бил доказано адекватен по време на работа?

5. Познава ли дилър на име Васко Дебелия от Перник.

Това не са “жълтини”, а ключови теми, които ще разкрият пригодността те само на конкретния гард, но и та колегите му от НСО да изпълняват тази високоотговорна длъжност.

Накрая, но не по важност, апелираме на всички служители на НСО да се направят изследвания и специфични тестове, доказващи (или отхвърлящи) употребата на дрога, опиати и несъвместими с работата им лекарствени препарати.

Важно е да уточним, че не говорим за стандартните кръвно-уринни тестове, които показват наличие на забранени вещества в твърде ограничен период. Настояваме за изследване на проби от коса, които се извършват в акредитирани и независими лаборатории, каквито има например във Виена.

Резултатите ще дадат доста ясна “снимка” за кадровото състояние на НСО, адекватността и пригодността на служещите там офицери, призвани да пазят най-важните хора в България.

Източник: crimesbg.com