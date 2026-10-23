ЗАПАДНИ МЕДИИ ГЪРМЯТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НА НСО СРЕЩУ СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА Немското издание FOCUS online публикува редакционен материал за безобразията на държавните гардове у нас https://crimes.bg/vodeshha-tema/zapadni-medii-garmyat-sreshtu-nasilieto-na-nso-sreshtu-sonya-koltuklieva-3/204223 Crimes.bg

Докато “Прогресивна България” излиза с бездушни и инатливи декларации, новината за безпрецедентната жестокост, проявена от служител на НСО над журналистката Соня Колтуклиева получава солидарен отзвук от страна на международната медийна гилдия.

Немското издание FOCUS online публикува редакционен материал за безобразията на държавните гардове у нас, позовавайки се на видеоматериали, разпространени в социалната мрежа X.

FOCUS online е една от водещите германски дигитални новинарски медии, част от медийната група Hubert Burda Media. Изданието има национална аудитория и отразява актуални политически, икономически и обществени събития в Германия и по света. Създадена през 1996 г. като дигитално продължение на германското списание FOCUS, медията се утвърждава като разпознаваем източник на новини и анализи в германскоезичното информационно пространство. Именно FOCUS online отделя внимание и на инцидента с българската журналистка Соня Колтуклиева, като публикува материал за действията на служител на НСО срещу нея.

Предаваме цялата статия без редакторска намеса и поднасяме благодарност към немските ни колеги за съпричастността и гласността, която дадоха.

ТЕЛОХРАНИТЕЛ НА ВИСОКОПОСТАВЕНА ЖЕНА-ПОЛИТИК ПОВАЛИ ЖУРНАЛИСТКА НА ЗЕМЯТА

Инцидентът в България е заснет на видео

FOCUS online, Германия

Автор: Софи Дотервайх

23 октомври 2026 г., 10:54 ч.

Служител на българската Национална служба за охрана (НСО) е изблъскал със сила журналистката Соня Колтуклиева и я е повалил на земята. Това показват видеозаписи, които в момента се разпространяват в социалната мрежа X.

Преди инцидента журналистката се е опитала да зададе въпроси на председателката на Народното събрание Михаела Доцова пред централата на партия „Прогресивна България“ в София.

Според медийни публикации случаят се е разиграл в четвъртък след извънредна пресконференция на българския премиер Румен Радев. На нея той е коментирал критична декларация на Европейския парламент относно политиката му спрямо Москва.

Журналистката е получила мозъчно сътресение, счупена ключица и фрактура на рамото

Журналистката е последвала председателката на парламента до автомобила ѝ и я е попитала защо два пъти е провалила изслушванията.

Видеозаписи показват как служител на Националната служба за охрана (НСО) изблъсква със сила журналистката и я поваля на земята.

Както съобщават български медии, вследствие на нападението журналистката е получила мозъчно сътресение, счупена ключица и фрактура на рамото.

Видеото е предизвикало вълна от възмущение в цялата страна.

Инцидентът е накарал НСО да разпореди незабавна проверка. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Източник: crimesbg.com