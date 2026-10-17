Доц. Пламен Ралчев: През следващите дни могат да се очакват още атаки в Черно море https://crimes.bg/analizi/doc-plamen-ralchev-prez-sledvashtite-dni-mogat-da-se-ochakvat-oshte-ataki-v-cherno-more/203632 Crimes.bg

"Тези атаки с дронове са много добре премерени - да са под ръба на войната, на военната ескалация, но все пак създаващи достатъчно проблеми и напрежение за крайбрежните държави. Това е политика на натиск, както и опит за разширяване на зоната на военните действия в Черно море - нещо, което е изключително тревожно".

Това обясни доц. Пламен Ралчев, преподавател по "Международни отношения" в УНСС, по БНР. Днес и утре лидерите на страните от ЕС заседават по темите на сигурността и отбраната. "НАТО наблюдава внимателно ситуацията и е в готовност да помогне на България и Румъния да укрепят антидроновата защита и наблюдението на водното пространство след неотдавнашните атаки по търговски кораби. България призовава за колективни усилия за безопасно корабоплаване в Черно море", написав "Екс" премиерът Румен Радев след срещата му с генералния секретар на Алианса Марк Рюте и президента на Румъния Никушор Дан.

"През следващите дни могат да се очакват още подобни удари", прогнозира доц. Ралчев. "И опити за ескалация. Много е важна скоростта на реакция на страните членки на НАТО. Една от възможните цели на подобни атаки е да се създаде напрежение и разделение между страните от Алианса".

Ще ни се наложи да си партнираме много по-активно с Турция и Румъния, за да търсим решение на ситуацията, която се влошава все повече и повече, отбеляза той.

Бих се отнесъл много предпазливо към идеята за мораториум върху ударите по търговското корабоплаване в Черно море, коментира обаче преподавателят по "Международно право".

"На пръв поглед това е инициативата, която изглежда най-разумна, най-лесна да се направи, но в дългосрочен план ползите, които Русия може да извлече от този мораториум, могат да бъдат не особено полезни за нас. Превръщането на Черно море в сива зона за сигурността, дори в замразен конфликт, няма да ни донесе стратегически ползи", предупреди той.