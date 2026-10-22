БРУТАЛНО: Хора на Радев нападнаха журналист - откараха с линейка Соня Колтуклиева в болница (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/brutalno-hora-na-radev-napadnaha-zhurnalist-otkaraha-s-lineyka-sonya-koltuklieva-v-bolnica-video-3/204158 Crimes.bg

Агресията на правителството на Румен Радев минава всякакви граници!

При опит да вземе коментар от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, водещата на ПИК TV бе брутално изблъскана от неин охранител.

Това се случи малко по-рано тази вечер пред централата на "Прогресивна България" на столичния бул. "Христо Ботев".

Колтуклиева бе на място, за да отрази уличния брифинг на премиера Румен Радев, който бе свикан в 17.00 ч.

Колежката остана на адреса и след края на изявата на Радев и продължи да предава от мястото в своята фейсбук страница.

При напускането на централата на председателя на парламента Михаела Доцова Колтуклиева поиска отговор защо ПБ вече два пъти проваля изслушванията за помилванията на Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент.

Един от охранителите на Доцова обаче прояви невиждана до този момент агресия спрямо представител на четвъртата власт.

Безобразното поведение на човека на Доцова и Радев бе документирано от режисьора на ПИК Христо Порязов. Свидетели на отвратителните сцени станаха поне десет души.

Ударът на охранителя е бил толкова силен, че колежката е паднала на тротоара. Най-невъзмутимо двете коли - едната, която води Доцова и втората, вероятно с охраната й, напускат мястото на инцидента.

В момента Соня Колтуклиева се намира в Спешното отделение на Военно-медицинска академия със сериозни травми - извадено рамо и мозъчно сътресение.

Охранителят на Доцова в момента се издирва.

Всеки момент ще бъде сезирана и Военна прокуратура за насилие над Колтуклиева.

Агенция ПИК настоява за незабавна реакция от страна на правителството и оставки на най-високо ниво, включително и на шефа на НСО Емил Тонев!

Източник: pik.bg