ДА ПОДАДЕМ РЪКА НА РАЛИЦА! 18 000 ЕВРО СА НУЖНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО Ѝ В ИСПАНИЯ https://crimes.bg/vodeshha-tema/da-podadem-raka-na-ralica-18-000-evro-sa-nuzhni-za-lechenieto-v-ispaniya-3/204108 Crimes.bg

Да живееш с постоянна болка. Да преминаваш от болница в болница, от операция в операция, с надеждата, че този път страданието ще приключи. И след години борба да разбереш, че има нов шанс за лечение, но средствата за него са непосилни за семейството ти.

Това е тежката съдба на Ралица Фролошка, която от есента на 2021 г. се бори с две редки съдови заболявания - синдром на лешникотрошачката и синдром на Мей-Търнър.

Заболяванията са свързани с притискане на големи венозни съдове, а при Ралица са довели до сериозни усложнения, включително стеснения и запушвания на кръвоносни съдове, тромбози и постоянни болки.

Четири операции и години на надежда и разочарования

В търсене на спасение Ралица преминава през множество изследвания, консултации и тежки хирургични интервенции.

През 2022 г. претърпява две операции в България, през 2024 г. - още една в Турция, а през 2025 г. се налага четвърта операция, отново в България.

За съжаление нито една от интервенциите не води до дългоочакваното подобрение.

Четири операции. Пет години борба. Безброй дни, изпълнени с болка, страх и надежда.

Но Ралица продължава да се бори. Защото мечтата ѝ не е нещо необикновено - тя просто иска да бъде здрава, да живее без болка и да бъде до хората, които обича.

Надеждата за лечение идва от Испания

След консултация с д-р Алехандро Родригес Мората, специалист по ангиология и съдова хирургия в болница „Киронсалют“ в Малага, Испания, Ралица получава препоръка за спешни медицински интервенции.

Това е нова възможност в дългата ѝ битка за здраве.

За да започне лечението си, Ралица се нуждае от първоначалната сума от 18 000 евро.

Досега семейството ѝ е направило всичко по силите си, за да осигури необходимите операции, изследвания и пътувания. Но след години на огромни разходи финансовите му възможности са изчерпани.

И днес Ралица е принудена да отправи най-трудната молба - да поиска помощ, за да продължи да се бори.

„Моля ви, помогнете ми, за да бъда до семейството си!“

Колко болка, страх и надежда се крият зад тези думи…

Ралица не моли за лукс или за нещо излишно. Тя моли за възможност да продължи лечението си. За шанс отново да посреща дните си без непрестанно страдание. За още мигове с любимите хора.

В нейна подкрепа Сдружение „РИЛА - Обединени за доброто“ организира благотворителна кампания за набиране на необходимите средства.

18 000 евро са непосилна сума за едно изтощено от години лечение семейство. Но заедно можем да помогнем тя да бъде събрана.

Нека не подминаваме тази история с мисълта, че някой друг ще помогне. Понякога именно малките жестове на много хора правят възможно онова, което изглежда непостижимо.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА РАЛИЦА?

Всеки, който желае да подкрепи лечението ѝ, може да направи дарение по следната банкова сметка:

Банка: Банка ДСК

IBAN: BG33STSA93000030795347

BIC/SWIFT: STSABGSF

Титуляр: Сдружение „РИЛА - Обединени за доброто“

Основание: Дарение Ралица Фролошка

Първоначална цел: 18 000 евро.

Днес Ралица има нужда от нас. Утре всеки от нас може да се окаже на нейното място.

Не е необходимо да дарим много, за да направим добро. Всяка сума е крачка към необходимото лечение, а всяко споделяне дава възможност историята ѝ да достигне до още едно съпричастно сърце.

Нека не оставяме Ралица сама в тази битка! Нека ѝ помогнем да продължи да се бори, да запази надеждата си и да получи възможността за по-добър живот.

Защото понякога най-голямото чудо не е чудо. То е човешката доброта, събрана в точния момент.