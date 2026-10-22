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Делян Пеевски, лидер на ДПС: Радев незабавно да свали Доцова, Йотова да уволни шефа на НСО!

https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-radev-nezabavno-da-svali-docova-yotova-da-uvolni-shefa-na-nso-3/204168 Crimes.bg
Iva Ivanova
35
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Радев незабавно да свали Доцова, Йотова да уволни шефа на НСО!
Iva Ivanova
35

 

Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта - Служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие. 

Тази сцена казва всичко за премиера Румен Радев и неговата политическа върхушка. 

Позор! 

И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията! 

А президентът Илияна Йотова, която мълчи оглушително, а точно тя като жена, като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия трябва незабавно да освободи от поста му шефът на НСО Емил Тонев! 

Източник: dps.bg

 

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