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СГП: Екстрадицията на Ива Михайлова е недопустима

https://crimes.bg/vodeshha-tema/sgp-ekstradiciyata-na-iva-mihaylova-e-nedopustima/204176 Crimes.bg
Lacho
14
СГП: Екстрадицията на Ива Михайлова е недопустима
Lacho
14

Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима. Това е становището на Софийската градска прокуратура, пише bTV.

Мотивите са, че 23-годишната Михайлова е българска гражданка и е настанена за лечение поради влошеното ѝ здравословно състояние. Михайлова е подсъдима в Северна Македония за катастрофа, при която има няколко ранени, включително и тя самата, а един от пътниците е починал.

Въпреки наложената ѝ забрана да напуска Северна Македония, Михайлова се върна в България преди седмица. Защитата на Ива Михайлова внесе молба до шест български институции с искане екстрадицията ѝ от Северна Македония да бъде обявена за недопустима.

В момента 23-годишната жена е настанена за лечение в "Пирогов“ след настъпили усложнения от катастрофата. Междувременно стана ясно, че Ива Михайлова желае делото срещу нея в Основния съд в Кочани да продължи и тя да участва задочно в него чрез видеоконферентна връзка.

https://www.focus-news.net/

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