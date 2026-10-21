Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби https://crimes.bg/po-sveta/sledvashtiyat-krag-pregovori-mezhdu-sasht-rusiya-i-ukrayna-mozhe-da-se-provede-v-abu-dabi/204086 Crimes.bg

Следващият кръг от тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се състои в Абу Даби. Това заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков в интервю за руския държавен телевизионен канал „Вести“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември“, посочи Ушаков.

Той изрази и мнението, че конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край. Съветникът обаче подчерта, че е трудно да се каже колко близо е приключването му.

fakti.bg