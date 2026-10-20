Добрин Иванов, АИКБ: Вървим по пътя на Франция

Протестите във Франция и други европейски държави са симптом и проявление на един проблем в западното общество и се нарича живот на заем. Франция от 50 години има бюджетни дефицити. По-голяма част от публичните разходи във Франция са социални плащания, което лишава страната от фискално пространство. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в предаването „Денят на живо" по Нова нюз.

Към настоящия момент ние сме в по-добра позиция от Франция, обобщи той.

Франция е пример за социална държава в света. Това, което ѝ тежи в последните години, освен дълга са и лихвите по него. Кредиторите все по-малко вярват на френското правителство, тъй като то не успява да извършва реформите, които обеща. Над 90 млрд. евро са плащанията за лихви и те растат. Това са суми, които вече са непосилни и за Франция, въпреки че е голяма икономика, обясни Иванов.

Разходите за войната все по-трудно могат да бъдат оправдани. Ако ситуацията продължи ще трябва да се режат или социални разходи или да се вдигнат данъците, каза директорът на АИКБ.

Иванов направи паралел с България. По думите му страната ни върви по пътя на Франция. Според него страната ни по-бързо би загубила доверието на кредиторите, тъй като сме по-малка икономика.

„Проблемът е дълго отлагани във времето структурни реформи. България има шанса да поправи това със следващите бюджети. Това, което бе представено в Бюджет 2026 не е достатъчно смело по отношение на структурните реформи и консолидирането. Мярката по отношение на бюджетния дефицит е похвална, но недостатъчна", обясни Добрин Иванов.

Три години договаряме формулата на минималната работна заплата. Това, което искат синдикатите е по стария механизъм, който бе замразен. Сега и двете страни направиха компромиси. Механизмът е договорен. Числото 690 е извън този механизъм, каза още той.