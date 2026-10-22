Слави Трифонов поиска оставката на Михаела Доцова и разформироване на НСО след случая със Соня Колтуклиева

Слави Трифонов осъди остро действията на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева и реакцията на председателя на парламента Михаела Доцова. Той настоя за съдебна отговорност за служителя, разформироване на НСО и незабавна оставка на Доцова.

Ето пълната позиция на Слави Трифонов:

Случилото се днес със Соня Колтуклиева не е просто отвратително, то е толкова гнусно и е показателно за това какво означава да си се самозабравил, преял с власт и човек без капка състрадание. И това, че си председател на парламента, говоря за Доцова, не просто не те оправдава, а те задължава да бъдеш отговорен, морален и човек за пример. Доцова не е такъв човек. И днешната ситуация със Соня показа точно и ясно какъв председател на парламента си имаме в момента.

Гардът на НСО брутално блъска Соня Колтуклиева, тя пада на земята много лошо, удря си главата, получава сътресение на мозъка, вади си рамото и си чупи ключицата. А гардовете от НСО, заедно с Доцова, най-нагло си тръгват с луксозния автомобил, все едно нищо не се е случило.

Нямам думи. Не мога да намеря подходящите думи, за да обрисувам преторианците от НСО, председателя на парламента Доцова и цялата брутално отвратителна ситуация.

Затова директно!

Тази случка е показателна и от нея трябва да има следствия. Защото, ако няма следствия, ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип. И следствията са следните: гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка.

Веднага!

Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо. Но ние не трябва да оставяме нещата така. Не трябва да си траем, да си мълчим и бързо-бързо да забравим тази случка, защото, ако го направим това, значи нищо не става от нас. Нямаме никакви принципи, морал и чувство за справедливост.

Аз не съм такъв човек, а вие?

trud.bg