Мъж загина в голям пожар в столичния кв. "Гоце Делчев", изгоряха сграда и 35 коли (видео/снимки)

Голям пожар тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев" взе човешка жертва. Изгоря изоставена сграда и паркирани в съседство поне 35 автомобила.
Огнената стихия е вилняла точно зад 73-то училище "Владислав Граматик" в столицата на улица "Силиврия".
Тялото на мъжа е било открито след пожара, съобщиха от пресцентъра на МВР пред БТА.
При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Горял е бившият културен дом, според жители на квартала, които първи публикуваха снимки и информация за инцидента в социалната мрежа.
Сигналът е подаден малко след полунощ в 0:36 часа, а на място са изпратени 6 пожарни екипа.
Огънят бързо се е разпрострял и е обхванал и паркирани коли в съседство, които също са опожарени.
Около 2.00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила върху паркираните в близост коли.
По данни на пожарната, около 5.00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно погасен.
Според хората не за първи път се прави опит тази постройка да бъде подпалена, но този път е успешен.
Снимки: Фейсбук, кв. "Гоце Делчев"
Източник: dir.bg