Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Столичната община представи Sofia2Go – новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани директно в дигиталния портфейл на мобилния телефон. Новата функционалност - все още в beta версия, разширява начина на достъп до услугата и дава на гражданите по-гъвкав и удобен вариант за използването ѝ в ежедневието, съобщиха от пресцентъра на общината.

Дигиталната карта е допълнителна възможност, насочена към по-голяма гъвкавост и удобство. Физическите карти за градски транспорт остават в употреба и гражданите могат да продължат да ги използват по досегашния начин.

По-лесен достъп до градския транспорт

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.

По-добра достъпност чрез дигитализация

“Когато говорим за транспорт, всъщност говорим за достъпност. За достъп до работа, образование, услуги и възможностите на града. И всяка промяна, която правим, независимо дали е нова линия, ново метро или дигитален инструмент, има една основна цел - да направи придвижването по-лесно, по-предвидимо и по-достъпно за хората“, посочи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.

Той подчерта, че дигитализацията е важна част от модернизацията на градския транспорт като инструмент за по-добра услуга и по-добра информираност на пътниците.

Част от този процес е и отварянето на транспортни данни, което позволява в реално време да се проследява движението на превозните средства и улеснява създаването на приложения и услуги, които помагат на хората по-лесно да планират пътуванията си.

Beta версия с активно участие на гражданите

Към момента Sofia2Go се въвежда като Beta версия. Подходът цели услугата да бъде подобрявана активно с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда.

След няколко отлагания и около месец след първоначалното обявяване, приложението за градския транспорт в София вече е налично за потребителите. То се казва Sofia2Go и може да бъде изтеглено както за Android, така и за iOS. Чрез него пътниците могат да добавят своите карти за градски транспорт в Google Wallet или Apple Wallet и така да използват телефона си вместо физическа пластика.

Sofia2Go позволява на потребителите да виждат издадените им карти за пътуване, включително месечни и годишни карти, и да ги добавят директно към дигиталния портфейл на телефона. През приложението могат да се презареждат карти, да се създава дигитална неперсонализирана карта, както и да се следи историята на пътуванията и покупките.

Предвидени са и известия при наближаващо изтичане на карта, което би трябвало да улесни редовните пътници. Входът в приложението става с email и парола, използвани и в сайта на Центъра за градска мобилност в секцията „Превозни документи“. Ако потребителят няма профил, трябва да се регистрира.

Има обаче една важна особеност за хората с персонализирани карти, например месечни или годишни карти на тяхно име. За да се виждат те в приложението, профилът трябва еднократно да бъде свързан с картите в офис на ЦГМ.

Освен през Sofia2Go, част от функционалността вече е налична и директно през Google Wallet, а скоро ще бъде достъпно и в Apple Wallet. В менюто за карти за обществен транспорт трябва да се появи София като поддържан оператор. Ако това не стане автоматично, градът може да бъде потърсен ръчно. Оттам потребителите могат да създадат дигитална карта и да изберат неперсонализиран превозен документ, включително 24-часова, 72-часова, месечна или годишна карта с включен градски транспорт.

Плащането става директно през дигиталния портфейл, като за издаване на картата има еднократна такса от 1.50 евро. Това е важна стъпка, защото за първи път в секцията Transit Pass на Google Wallet се появява български оператор за обществен транспорт.

В същото време Sofia2Go не е пълноценно приложение за градския транспорт в по-широк смисъл. То е фокусирано основно върху картите и превозните документи. Част от потребителите вероятно ще очакват в него да има и виртуални табла в реално време, разписания и информация за движението на превозните средства, но подобни функции засега не са основният акцент на услугата.

Източник: informiran.net