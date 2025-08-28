Какво търси кметът на София Васил Терзиев на митинг в Истанбул? https://crimes.bg/vodeshha-tema/kakvo-tarsi-kmetat-na-sofiya-vasil-terziev-na-miting-v-istanbul-4/171150 Crimes.bg

Докато софиянци се борят с проблемите на града – трафик, боклук, разбити улици и неработещ градски транспорт – кметът на София Васил Терзиев намира време да се появи на политически митинг… но не в България, а в съседна Турция.

На 27 август Терзиев застана на площад „Шишхане“ в Истанбул редом до опозиционния лидер Екрем Имамоглу. Митингът е организиран от турската Народнорепубликанска партия (НРП) в подкрепа на кметове, изпратени в затвора от режима на Ердоган.

Въпросът е прост: защо български кмет, избран от гражданите на София, участва в чужда политическа акция?

Официалното обяснение е, че Терзиев е бил там като председател на мрежата „B40“ (Балкански градове). Но това оправдание звучи повече като дипломатическа фасада, отколкото като истинска причина. Нека не забравяме, че говорим за митинг на конкретна политическа партия в Турция – и то в най-чувствителния момент, когато кметове са в затвора.

Политическа солидарност или намеса във вътрешните дела на Турция?

Присъствието на Терзиев поставя редица въпроси:

Дали кметът на София не надхвърля правомощията си и не се намесва във вътрешната политика на съседна държава?

Как ще изглежда това в очите на официална Анкара?

Не се ли рискува дипломатически скандал, който може да се обърне срещу България?

Още по-притеснително е, че докато Терзиев позира на сцената в Истанбул, в София няма кой да реши ежедневните проблеми на столичани. Кметът очевидно намира време за турските опозиционери, но не и за собствените граждани.

Отворените въпроси към Терзиев:

За чия сметка е пътуването му до Истанбул?

С чие разрешение е участвал в митинг на чужда партия?

И най-важното – в чий интерес е присъствието му там: на гражданите на София или на личните му политически амбиции?

Вместо да бъде в София и да се грижи за града, Васил Терзиев избра да се снима на митинг в Турция. Случайност? Едва ли. По-скоро пореден знак, че кметът на столицата ни гледа повече към международната сцена и собствената си политическа кариера, отколкото към реалните проблеми на хората, които го избраха.

Източник: crimesbg.com