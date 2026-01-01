Има ли арсен в бебешката каша на „Слънчо“ или някой удря конкуренцията? Свищовският производител отрича и обвини БАБХ, че ги атакува тенденциозно https://crimes.bg/vodeshha-tema/ima-li-arsen-v-bebeshkata-kasha-na-slancho-ili-nyakoy-udrya-konkurenciyata-3/181424 Crimes.bg

Неорганичен арсен в една от най-купуваните български бебешки каши откри Агенцията за безопасност на храните. Скандалът гръмна преди дни, а родителите на малки деца изпаднаха в паника. Засегнатите партиди са 3, като количествата от така наречената „биозърнена каша ориз 4 плюс” са блокирани и изтеглени от търговската мрежа, увериха експертите.

Те успокоиха потребителите, че няма непосредствена опасност за бебетата, консумирали храната. В добавка - риск имало само при редовна и дългосрочна консумация. Но това сякаш не успокои майките на бебетата, давали по-дълго от въпросната каша.

За справка - ето и кои са засегнатите партиди: L074 - 08.01.27; L122 - 06.04.27; L139 -10.05.27. От БАБХ обещаха да продължат да взимат проби и да изпитват всяка партида преди пускането на пазара.

Производителят обаче няма обяснение какво се е случило като твърди, че суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. „Невярна е разпространената информация, че предлаганата от нас биозърнена каша съдържа неорганичен арсен в количества, които представляват риск за здравето на потребителите”. Това заяви изпълнителният директор на свищовското предприятие за производство на детски храни „Слънчо“ АД Десислава Александрова.

Само преди 2 години обаче Българската агенция по безопасност на храните установи наднормено съдържание на олово в млечна инстантна каша „Зърнин М“, произведена от „Слънчо”. Тогава Центърът за оценка на риска по хранителната верига обясни, че кашата не е опасна за здравето на кърмачетата и само в съчетание с вода и други фактори е възможно да доведе до здравен риск

Арсенът и неговите неорганични съединения обаче категорично са класифицирани като канцерогенни за хората (категория 1) от Международната агенция за проучване на рака (IARС). Не е възможно да се определи безопасно ниво на дневен прием на неорганичен арсен. При вдишване или поглъщане арсенът се абсорбира в кръвта и достига до бъбреците, черния дроб, мозъка, костите и кожата.

Изпълнителният директор на „Слънчо" увери, че се позовават на Европейски регламенти и на специално поискано авторитетно експертно становище от Europe Direct Contact Centre и Генерална дирекция за безопасност на храните. Тя обясни, че „всички суровини и произведени продукти преминават през стриктен лабораторен контрол, извършван от акредитирани лаборатории, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство“.

Александрова атакува твърденията на БАБХ, които според нея са „резултат от непознаване и/или тенденциозно неправилно тълкуване на приложимия Европейски регламент ЕС 2023/915, в който ясно са дефинирани допустимите количества на неорганичен арсен в различните категории детски храни.

Извършените лабораторни анализи от акредитирана лаборатория, и то в Европейския съюз недвусмислено показват, че произведените продукти отговарят на приложимото европейско законодателство и са напълно безопасни, допълни тя. От компанията са категорични, че не става въпрос за техническа грешка като припомниха идентичния случай преди 2 години

„През 2023 г. имахме идентичен казус, свързан с продукта „Зърнин М" за наличие на олово, който беше предмет на съдебно производство инициирано от дружеството. Делото е спечелено пред всички съдебни инстанции, като българският съд прие, че продуктът отговаря напълно на нормативните изисквания и че направените твърдения от страна на контролните органи са незаконосъобразни и необосновани“, посочи Александрова. Според изпълнителния директор на „Слънчо” има основателни съмнения за умишлено подвеждане на потребителите и необоснованото им дискредитиране като коректен производител.

Източник: Уикенд