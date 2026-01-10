Хаосът с еврото

Хиляди нарушения на Закона за въвеждане на еврото, извършени от банките и големите търговски хранителни вериги в първите дни на 2026 г., бяха подминати с лека ръка от държавните институции, които не посмяха да наложат административни и финансови санкции на бизнес мастодонтите, а вместо това се съсредоточиха върху проверки на фризьорски и козметични салони, платени паркинги и фитнес зали.

Неуредиците с преминаването към еврото и въвеждането на единната европейска валута в България стартираха още в последните дни на 2025 г., когато хиляди хора се оплакваха от отказ на банките да им обменят левовете в евро с мотив за недостатъчна парична наличност. Стартовите пакети с евромонети бързо бяха изчерпани в банковите клонове въпреки уверенията на БНБ, че всичко върви по мед и масло.

„При нас пакетите свършиха още на 4 декември. Опитахме се да заявим нови в БНБ, но ни бе отказано – нямали бройки, всичко било изчерпано“, разрива управителката на клон на една от най-големите банки в центъра на София. Стартови пакети на практика нямаше никъде в столицата, както и в по-големите градове на страната.

Същинският хаос обаче настъпи в първия работен ден – 5 януари, когато пред банките в цяла България се извиха километрични опашки. Пред гишето на Банка ДСК в един от централните клонове в София възрастна жена припадна, след като чакаше реда си 3 часа и бе откарана в болница. Касиерка от друга голяма банка в столицата също потърси медицинска помощ, рухнала от преумора.

Последваха масови жалби на потребители, че в грубо нарушение на Закона за въвеждане на еврото банките им налагат такси и им поставят разнородни ограничения върху обмена на левове в евро. „Опитах се да обменя 8000 лева в банков клон, но ми казаха ми, че не съм клиент на банката и ще трябва да платя такса „обслужване“ в размер на 8 евро, както и че ще ми се наложи да попълня набор от специални декларации с лични данни, в които да посоча какъв е произходът на парите“, разказва Детелина Василева от Пловдив. Тя е подала сигнал до Комисията за защита на потребителите, а нейните твърдения за незаконно събирани от банките такси при обмяна на левове в евро бяха подкрепени от множество репортажи и признания на потребители за незаконно събирани такси от частните финансови институции. Банките бяха уличени и в друго нарушение на Закона за въвеждане на еврото – поставиха лимит на стотинките за обмен – до 100 броя, а някои трезори наложиха наказателни такси за броене на монети.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото, в първите 6 месеца на 2026 г. търговските банки са длъжни да обменят безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1.95583 лв. за евро. Единственото законово ограничение е за суми над 30 000 лв. на една трансакция – в този случай смяната може да стане след предварителна заявка от 3 работни дни.

Масовите жалби на потребителите срещу незаконните такси, които им събират банките, обаче бяха напълно неглижирани от ръководителя на сформирания наскоро Координационен център по въвеждане на еврото Владимир Иванов, който индиректно зае страната на едрия бизнес.

„Трябва да се установят фактите, не може да се действа на принципа „една жена каза“ и да се избързва с налагане на глоби. БНБ ще провери сигналите, според закона банките не може да поставят нито такси, нито лимити върху сумите, които гражданите искат да обменят, независимо дали са в монети или банкноти“, коментира на извънреден брифинг Владимир Иванов, който е и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). От думите му на практика става ясно, че държавата не смее да глобява банките, а се е съсредоточила основно към дребните стопански нарушители и спекуланти.

Извън обсега на проверките, извършвани от НАП, Комисията за защита на потребителите и БНБ, останаха и големите хранителни търговски вериги – до този момент няма нито една наложена глоба на супермаркет въпреки масовата практика да се връщат левове и стотинки като ресто вместо евро и евроцентове. Оказа се, че в големите вериги супермаркети касиерките са били инструктирани да не приемат банкноти от 100 и 200 евро заради опасения, че могат да им бъдат пробутани фалшиви купюри. Множество сигнали за разлика в обозначените цени на етикета и касовите бележки също не се взимат под внимание от надзорните органи.

Вместо това от Координационния център по въвеждане на еврото бодро рапортуваха, че 36,3% от левовете в обращение вече са изтеглени, а очакванията са до края на март този процес да приключи. По данни на Асоциацията на банките в България, от лятото на 2025 г., когато страната ни получи официалното решение за членство в еврозоната, до първите дни на 2026 г. от обращение са изтеглени над 10 милиарда лева, като само през декември те са над 4,4 милиарда. В следващите месеци от населението трябва да бъдат събрани левове и стотинки за над 18 млрд. лв.

Според отчета на Владимир Иванов в периода от 1 до 5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила около 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, както и 80 наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. НАП е извършила над 800 проверки по спазване на формиране на цените, образувани са 70 административно-наказателни преписки, по които са издадени 27 акта на обща стойност 135 000 лева. От 1 до 5 януари са подадени 400 сигнала до контролните органи за необосновано вдигане на цените на стоки и услуги, които се обработват и се работи по тях.

Източник: Уикенд