Георги Тахов: Следващата седмица ще обявим решението за ваксинацията

Министърът на земеделието каза, че животновъдният бранш е разделен по темата.

Ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да предложи в епизодична ситуация. В началото на следващата седмица ще обявим решението си.

Това заяви земеделският министър Георги Тахов пред журналисти в Хасково във връзка с ваксинацията при дребните преживни животни, заради разпространеното в страната заболяване шарка по овцете и козите, предаде репортер на БГНЕС.

Министърът на земеделието коментира, че е анализиран изцяло животновъдният бранш.

"Той е разделен, в по-голямата си част той не иска ваксинация, в една друга част - иска. В момента събираме всички компоненти и на база анализи, които са предоставени от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), в началото на следващата седмица ще обявим нашето експертно решение“, заяви министърът.

Тахов съобщи, че е провел срещи и с парламентарно представените политически сили, за да ги запознае с рисковете от такова решение, както и какво е състоянието на пазара. | БГНЕС