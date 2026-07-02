Ексклузивно! Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот! (ВИДЕО) Моят личен живот е моя тема, не съм харчил публичен ресурс, заяви лидерът на ДПС https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-demerdzhiev-nezakonno-e-razsledval-lichniya-mi-chasten-zhivot-video-3/195910 Crimes.bg

“За всичко, за което съм подал сигнали и моят адвокат, се потвърди. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство.” Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.", каза още той.

Припомняме, че лидерът на ДПС и адвокатът му Хамид Хамид са подали сигнали до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГД „Борба с организираната престъпност“, подаде адвокатът на лидера на ДПС Хамид Хамид.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu