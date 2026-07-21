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Федоров заявил на Зеленски, че ще приеме само поста министър на отбраната

https://crimes.bg/po-sveta/fedorov-zayavil-na-zelenski-che-shte-prieme-samo-posta-ministar-na-otbranata/197368 Crimes.bg
Lacho
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Федоров заявил на Зеленски, че ще приеме само поста министър на отбраната
Lacho
35

Украинският президент му предложил няколко алтернативни поста

Бившият министър на отбраната Михаил Федоров е готов да се върне само на поста ръководител на Министерството на отбраната. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на осведомени източници, близки до бившия министър, чието отстраняване миналата седмица предизвика масови протести в цялата страна.

Освен това, източниците на изданието са отрекли слуховете, че на Федоров може да бъде предложена специална позиция "координатор за развитието на военните технологии" в Съвета за национална сигурност и отбрана, каквато информация се появи през уикенда. Според нея, той би получил широки правомощия за координиране на работата на различни държавни агенции, с ресор разработването на военни технологии, производството на оръжия и дронове, както и за установяването на взаимодействие между държавните органи, военните и предприятията от отбранителната промишленост.

По-рано Financial Times съобщи, че президентът Володимир Зеленски е предложил на Федоров позиция именно в Съвета за отбрана, където бившият министър би имал директен достъп до държавния глава.

В допълнение към призивите за възстановяване на Федоров, Зеленски е под натиск да назначи военни лидери от младото поколение, които да заменят главнокомандващия ген. Александър Сирски и началника на Генералния щаб на ВСУ генерал-лейтенант Андрий Гнатов.

Зеленски е прекарал последните четири дни в срещи с военни лидери и политически съветници, опитвайки се да намери изход от кризата. Днес той се срещна с още няколко популярни и одобрявани от украинското общество командири.

Според източниците на FT, президентът е разговарял с Федоров в продължение на близо шест часа през уикенда и е бил във връзка с него почти ежедневно след освобождаването му в четвъртък. Според тези източници, Зеленски е предложил няколко позиции като алтернатива на предишната му позиция като министър на отбраната, но Федоров ги е отказал.

„Той има много лостове за влияние сега“, казва през западното издание човек, запознат с преговорите. „Той иска едно нещо: да бъде възстановен като министър на отбраната. И знае, че по-голямата част от обществото е на негова страна.“

„Позицията на обществото е чута. Ситуацията се решава компетентно, конструктивно и в полза на нашата страна. Украйна със сигурност ще излезе от тази ситуация по-силна. Работата продължава. Резултати ще има!“, написа в социалните мрежи днес началникът на кабинета на Зеленски и бивш ръководител на военното разузнаване ген. Кирило Буданов.

trud.bg

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