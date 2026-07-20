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Делян Пеевски, лидер на ДПС: Подкрепяме искането за американски самолети в авиобаза “Безмер”

https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-podkrepyame-iskaneto-za-amerikanski-samoleti-v-aviobaza-bezmer-3/197347 Crimes.bg
Iva Ivanova
63
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Подкрепяме искането за американски самолети в авиобаза “Безмер”
Iva Ivanova
63

 

ПГ на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“, поискано с нота от американското посолство. От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.

Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава. 

Източник: dps.bg

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