Бившият правителствен кораб "Атанас Димитров" ще се превърне в изкуствен риф за водолази https://crimes.bg/vodeshha-tema/bivshiyat-pravitelstven-korab-atanas-dimitrov-shte-se-prevarne-v-izkustven-rif-za-vodolazi/197533 Crimes.bg

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства.

Правителственият кораб от времето на социализма “Атанас Димитров” ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства.

Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

Така ще вместо да бъде нарязан на скрап, корабът "Атанас Димитров" ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф, изграден от изведен от експлоатация плавателен съд в България, при операция за контролирано потапяне.

Очаква се плавателният съд да се отправи към дъното на морето през 2027 година.IБГНЕС