Ексклузивно! ДПС разкриха: Министър Демерджиев и свързани с него лица държат 411 имота за 16 млн.лв.! (ВИДЕО) Хамид Хамид изнесе данни, че семейството на министър Иван Демерджиев контролира внушително количество имоти https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-dps-razkriha-ministar-demerdzhiev-i-svarzani-s-nego-lica-darzhat-411-imota-za-16-mlnlv-video/197503 Crimes.bg

Семейството на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев контролира имоти и дружества със сделки за над 16 млн. лева! Такива данни изнесе заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид по време на брифинг в народното събрание. По думите му става въпрос за финансови схеми, включващи фиктивни сделки и укриване на данъци.

Хамид обясни, че данните са от справки от имотния и търговския регистър, както и от медийни публикации.

Оказва се, че физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота, като още през 2019 г. Демерджиев е станал съдружник във фирма, която изкупува земеделски земи, включително в района на т.нар. „Бевърли Хилс“ край Пловдив.

„Схемите, прилагани от Демерджиев и съдружниците му, ги е обогатила с над 5 млн. лева“, заяви депутатът и обвини Демерджиев в извършването на фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост.

Стана ясно още, че през 2020 г. Демерджиев си е купил автомобил „Порше“ за 1795 лева, което е потвърдено в декларацията му пред Комисията за противодействие на корупцията и незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

„Когато сутринта дойде министър Демерджиев, ми се закани, че става много интересно. По всичко личи, че става въпрос за негова лична вендета, но дотук виждате само фойерверки и пиар екскурзии с рекламна цел, за да се устреми към мечтаните от него постове“, каза още Хамид.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС съобщи, че цялата получена информация ще бъде изпратена на прокуратурата за по-нататъшни действия.

Цялото изявление на ДПС, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu