Делян Пеевски, лидер на ДПС: Ако наистина ще се повиши събирането на приходи, нека НАП да отидат на „Врабча“ 23, ние очакваме от държавата адекватно предложение https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-ako-naistina-shte-se-povishi-sabiraneto-na-prihodi-neka-nap-da-otidat-na-vrabcha-23-nie-ochakvame-ot-darzhavata-adekvatno-predlozhenie-6/197499 Crimes.bg

Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната. Ако това е така, а ние ще следим много внимателно за ефекта върху хазната, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени.

Що се отнася до правната страна на въпроса - ДПС има действащ договор, по който сме изрядни, нещо повече – инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред.

Напомняме, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии и очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС.

Източник: dps.bg