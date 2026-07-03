Ексклузивно! Калин Стоянов подава сигнал до главния прокурор срещу Демерджиев! (ВИДЕО) Депутатът от ДПС поиска отговори кой е разпоредил справки в PNR системата за полетите на Делян Пеевски https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-kalin-stoyanov-podava-signal-do-glavniya-prokuror-sreshtu-demerdzhiev-video/195989 Crimes.bg

Депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор Ваня Стефанова срещу вътрешния министър Иван Демерджиев след вчерашното му изслушване в пленарната зала и разкритията, свързани с полетите на Делян Пеевски.

На брифинг в кулоарите на Народното събрание Стоянов заяви, че по време на изслушването е станало ясно, че са извършвани множество справки в PNR системата, от която според него са изведени данни за 81 лица, фирми, роднински връзки и друга чувствителна информация.

„PNR системата съдържа изключително много информация – лични данни, маршрути за пътуване и начини на плащане. Когато става въпрос за начините на плащане, компетентни са данъчните органи“, заяви Стоянов.

По думите му тази система не може да бъде използвана произволно, тъй като достъпът до нея е строго регламентиран.

„Тя се използва предимно за престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп има националното звено към ДАНС за обработване на данни“, посочи депутатът.

Стоянов настоя отговори да дадат вътрешният министър Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Станчо Станчев и директорът на ГДБОП Мартин Златков.

„Трябва да обяснят кой и на какво основание им разпореди да извършват справки в международна база от данни, която се ползва от множество партньорски служби. Трябва да кажат кой конкретен служител извърши тези справки и по чие разпореждане“, заяви още той.

Депутатът от ДПС обяви, че ще бъдат уведомени и партньорски служби, както и европейски институции, с които България работи.

„Тази система не може да се използва от всеки, за каквото си прецени“, подчерта Калин Стоянов.

По думите му в PNR системата се съдържа чувствителна информация, която ежедневно се събира, обработва и анализира във връзка с престъпления, включително такива, свързани с тероризъм.

Цялото изявление на Калин Стоянов, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu