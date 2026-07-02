Ексклузивно! Калин Стоянов обвини Ивайло Мирчев в разгласяване на класифицирана информация! (ВИДЕО)

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов разкри в кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.
"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов.
"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още Стоянов.
По думите на Калин Стоянов, Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.
Във връзка с това от ДПС вече са поискали стенограмата от дебата като заявиха, че още днес ще входират сигнал до и.ф. главен прокурор г-жа Стефанова, до председателя на ДАНС и до председателя на Държавната комисия за защита на класифицираната информация (ДКСИ).
Цялото изявление на Калин Стоянов, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.
Източник: svobodnoslovo.eu