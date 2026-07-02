Ексклузивно! Калин Стоянов обвини Ивайло Мирчев в разгласяване на класифицирана информация! (ВИДЕО) Депутатът от ДПС заяви, че ще сезира прокуратурата, ДАНС и ДКСИ след изказване в пленарната зала https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-kalin-stoyanov-obvini-ivaylo-mirchev-v-razglasyavane-na-klasificirana-informaciya-video/195898 Crimes.bg

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов разкри в кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.

"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов.

"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още Стоянов.

По думите на Калин Стоянов, Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.

Във връзка с това от ДПС вече са поискали стенограмата от дебата като заявиха, че още днес ще входират сигнал до и.ф. главен прокурор г-жа Стефанова, до председателя на ДАНС и до председателя на Държавната комисия за защита на класифицираната информация (ДКСИ).

Цялото изявление на Калин Стоянов, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu