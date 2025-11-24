Докъде ще стигне спорът за движението в центъра на София

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Новите правила за паркиране в София, които включват разширяване на зоните за платено паркиране и по-високи цени, са резултат от дълъг процес на обсъждане, започнал още през 2016 г. Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров в ефира на NOVA NEWS. По думите му активни разговори по темата се водят от началото на настоящия мандат през 2024 г., като целта е била да се постигне решение, при което всички политически групи са „еднакво недоволни“, за да се намери компромис.

Според Петров основната цел на промените е да се намали моторизацията в столицата и да се намерят средства за изграждане на нови паркинги. Той увери, че парите, събирани от зоните за паркиране, вече ще се харчат прозрачно, като ще бъдат управлявани от районните администрации.

В отговор на опасенията на гражданите, че новите разчертавания ще намалят броя на паркоместата, общинският съветник заяви, че е точно обратното. „Местата не намаляват, те се обособяват, а на места, като районите „Лозенец“ и „Яворов“, дори ще се увеличат“, каза той. Според него това ще се случи, защото новата маркировка ще сложи край на практиката недобросъвестни шофьори да паркират неправилно и да заемат повече от едно място.

Ключов елемент от реформата е премахването на хартиените талони за паркиране от юли 2026 г. Тази мярка цели да прекрати порочната практика шофьори да заемат едно място за цял ден, като комбинират плащане с SMS за два часа с последващо плащане чрез талони.

Въпреки аргументите на вносителите, общественото недоволство остава високо, а спорът за бъдещето на движението и паркирането в София тепърва ще се разгаря.

