Дилър №1 на убития Мартин Нотариуса пропял срещу наркобоса Росен Стъкларя Даниел Саламанов бил притискан от ченгетата да зарежда дрога от люлинския гангстер, за да не го тикнат в ареста

Даниел Саламанов, известен като личния наркодилър на застреляния сенчест съдебен лобист Мартин Божанов - Нотариуса, е сред тайните свидетели срещу разбитата наркобанда на Росен Кръстев - Стъкларя, разкриват запознати с разследването. В групата са участвали шефът на софийското 5-о районно полицейско управление Пламен Максимов, оперативният служител в Пето РПУ Юлиян Бързашки и разследващата полицайка от Луковит Милена Ботева.

Росен Стъкларя, тримата полицаи и двама дилъри от обкръжението на мастития наркобос от ж.к. „Люлин“ бяха арестувани на 12 декември в мащабна акция на ГДБОП и „Вътрешна сигурност“ на МВР и обвинени като членове на организирана престъпна банда, занимаваща се с търговия с наркотици, умишлени палежи и подкупи. Разследването се води под надзора на прокуратурата в Ловеч заради умишлен палеш,2 извършен от полицая Юлиян Бързашки над автомивката и кафенето на Красимир Атанасов от луковитското село Торос на 20 юни 2025 г. В пожара изгаря и съседна къща н селото, а според разследващите огненият атентат е свързан с подадена година по-рано жалба от Атанасов срещу полицайката от Луковит Милена Ботева, заради която срещу нея стартирало разследване. През есента на 2024 г. дознателката Ботева разпоредила полицейска акция и претърсване в имотите на Красимир Атанасов с мотив, че бизнесменът от село Торос стопанисва нелегална оранжерия за марихуана.

След като ченгетата не откриват наркооранжерия, Атанасов подава сигнал в МВР за незаконното претърсване, заради което униформените подпалват автосервиза и кафенето му. Неофициално се твърди, че Красимир Атанасов действително е стопанисвал оранжерия за марихуана, която е захранвала с лека дрога целия Северозапад, а Росен Стъкларя е искал да го отстрани от бизнеса и да заеме мястото му като снабдител №1 на трева в региона.

Сред притисканите от Росен Кръстев – Стъкларя и полицаи от Пето РПУ наркодилъри е бил и 36-годишният Даниел Саламанов, който още през есента е дал секретни показания срещу люлинския наркобос в ГДБОП. В жалбата си Саламанов твърди, че бил изнудван от Стъкларя и от полицаи да зарежда кокаин от люлинската наркогрупировка, ако не иска отново да се озове в ареста като подсъдим за търговия с наркотици.

36-годишният Даниел Саламанов, познат в софийския ъндъргръунд като човек от близкото обкръжение на Мартин Нотариуса и бивш негов шофьор, пласираше години наред кокаин с висока честота в „СС клуб“ – частния бар с контролиран достъп за подбрани клиенти на сенчестия съдебен лобист. Твърди се, че основните клиенти на Саламанов са били прокурори, съдии, полицаи, следователи и адвокати.

Наркодилърът на Мартин Нотариуса е арестуван на 13 февруари 2021 г. в частния „СС клуб“, след като полицаи от Първо РПУ в София отиват на проверка по сигнал на съседи, че заведението незаконно работи въпреки действащата тогава забрана заради пандемията от коронавирус. На място е установено присъствието на над 20 клиента, а сред тях е и Даниел Саламанов. При последвал обиск в чантата „Луи Вютон“ на младия мъж ченгетата намират 9 гр. кокаин, разпределен на 22 дози, и веднага докладват на дежурния полицай в Първо РПУ да бъдат изпратени разследващи криминалисти, които да извършат обиск по правилата.

Докато чакат пристигането на криминалистите Даниел Саламанов предлага 5000 лв. подкуп на полицаите, а след като те отказват да приберат рушвета, той многократно ги предупреждава, че са направили грешка и са „сбъркали човека“. В крайна сметка Саламанов е задържан, а при последващ обиск в чантата му са открити 13 500 лева, 4 770 евро и 250 паунда. По-късно криминалисти обискират и апартамента му в кв. „Хаджи Димитър“, където обаче наркотици не са открити, но са намерени бойни патрони и още 8 500 евро. Саламанов не дава обяснение откъде разполага с толкова пари, при положение, че се води безработен. В мобилния му телефон са открити номера на прокурори, съдии, следователи и адвокати, но въпреки това телефонът не е иззет като веществено доказателство.

Саламанов е свободен след 24-часов престой в арестантската килия, но макар престъплението да е от компетенцията на градска прокуратура, разследването е разпределено в Софийската районна прокуратура. Твърди се, че това е станало благодарение на Мартин Божанов – Нотариуса, който беше известен с близките си връзки с ръководството й. освободен без каквато и да е мярка за неотклонение, личният дилър на Мартин Божанов – Нотариуса отново е арестуван с голямо количество кокаин три месеца по-късно. При специализирана полицейска операция, проведена в София и в Силистра на 17.05.2021 г., Даниел Саламанов е задържан в пристанищния град на р. Дунав по време на своя среща с местен наркодилър. При обиск в джипа му „Ауди Q7“ откриват 100 гр. кокаин, а след това в жилището му в София са открити още 120 гр. от белия прах, хапчета екстази и марихуана. Оказва се, че Даниел Саламанов продава на едро кокаин с високо качество, с който захранва дилъри на дрога в Силистра, Видин, Монтана, Плевен и Лом. През есента на 2021 г. срещу Саламанов са повдигнати обвинения като член на организирана престъпна група и той е въдворен в ареста, където прекарва няколко седмици.

Делото е разпределено в Софийска градска прокуратура, а Саламанов признава, че е търговец на наркотици, както и че редовно е пътувал до Силистра и Монтана, за да носи по 100 гр. кокаин на местните дилъри. Някогашният шофьор на Мартин Нотариуса обаче мълчи като риба откъде се снабдява с кокаин с такава висока чистота. В крайна сметка на 19 февруари СГС одобрява споразумението му с прокуратурата и му дава условна присъда от 2 г. затвор, с 4 години изпитателен срок.

Запознати от столичния ъндърграунд твърдят, че шефът на 5-о РПУ в София Пламен Максимов е играл повече от година важна роля в бандата на Росен Стъкларя – нареждал е полицейски акции срещу дилъри на дрога, които не са искали да зареждат кокаин, марихуана и синтетична дрога от люлинския гангстер. Софийското 5-о РПУ е сред най-големите в града и включва територии като идеалния център, кварталите „Гео Милев“, „Слатина“, „Редута“ и „Христо Ботев“. Най-апетитният район за дилърите на кокаин е центърът заради множеството барове и дискотеки.

Твърди се, че през последната година пласьорите на Росен Стъкларя са наложили монопол върху продажбата на наркотици в най-оборотните столични заведения. Потърпевши от наркомонопола на територията на 5-о РПУ, постигнат с полицейска намеса, са дилъри от организацията на братята от „Надежда“ – Габриел и Виктор Боцеви, известни в престъпния свят с прякорите Жабата и Джуката, както и Веселин Ермалаев – Весо Телото, който също ръководи банда за улична търговия с наркотици.

Източник: Уикенд