Диана Дамянова: Може ли да се "конструира" обществено одобрение. Демерджиев - герой в Тик-Ток Какво толкова героично е направено от министър Демерджиев, че да предизвика вълна от възторг, изливаща се във фенски страници и групи https://crimes.bg/vodeshha-tema/diana-damyanova-mozhe-li-da-se-konstruira-obshtestveno-odobrenie-demerdzhiev-geroy-v-tik-tok-3/195932 Crimes.bg

През 2021 година, малко след като срещнах Кирил Петков за първи път, в социалната мрежа Фейсбук се появи група, ако не се лъжа, „Кирил Петков за министър-председател“. Дни по-късно, когато вече се бяхме разбрали да работим заедно, успях да издиря създателя на групата. Оказа се далечен, много далечен познат на Кирил, който я беше направил от чист ентусиазъм.

Това коментира във Фейсбук пиар специалистът и анализатор Диана Дамянова.

Месец по-късно, когато вече поне в моята глава се въртеше планът за победа на следващите избори, един стар изборджия ми каза, че така не ставало – трябвало процент по процент, грам по грам, бавно да се трупа подкрепа, докато минеш бариерата. Отговорих му, че човекът, за когото говорим, вече има близо 100 000 автентични последователи в една спонтанно създадена група. Той се усмихна и каза: „Е, това вече си е прескочена бариера.“

През тази година научих много за социалните мрежи и за това как изглежда истинската обществена подкрепа.

Видях как личният чар и харизмата на един човек могат да създадат огромна общност, която не само е индикатор за бъдещи политически успехи, но постепенно се превръща във форум, където хората спорят, обменят аргументи, съгласяват се, карат се и в крайна сметка се превръщат в общност.

Научих и друго – тази работа насила не става. Или ако стане, не носи никаква стойност. Единствената ѝ цел е да създаде привидност за обществена подкрепа там, където такава липсва.

През годините съм виждала много опити – от партии, политици и отделни личности – да изграждат подобни фенски структури. Почти винаги липсата на естествен обществен интерес си личи с просто око.

Точно тези спомени ми изплуваха през последния месец, когато попаднах на необичайно голям брой страници и групи, посветени на новия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Вероятно нямаше да им обърна особено внимание, ако не бях попаднала на страница и група със заглавие „Реформите на Демерджиев“.

Замислих се.

Какво толкова се е променило в МВР през последните два месеца?

Не успях да намеря отговор.

МВР продължава да отчита активност най-вече с показни акции срещу младежи, заловени с минимални количества ганджа /трябва да се узакони ползването за собствени нужди, но какво тогава ще прави отчетността в МВР/, докато големите организатори на този бизнес остават извън публичния фокус.

Продължаваме да слушаме призиви някой да сложи ред по пътищата, докато усещането за сигурност не се е променило нито в големия град, нито в малките населени места.

В последните дни министърът публично заяви, че Борисов „наднича“ зад фирмите, поставящи мантинели. Подобни твърдения, когато идват от вътрешен министър, неизбежно звучат като предварително произнасяне по въпрос, който следва да бъде доказван с факти, а не с политически изявления.

И изобщо започнах да се питам какво толкова героично е направено от министър Демерджиев, че да предизвика вълна от възторг, изливаща се във фенски страници и групи.

И тогава започнах да ги разглеждам една по една.

Само в периода 30 май – 5 юни успях да открия десетина страници и групи, създадени или активирани в подкрепа на Демерджиев.

Хронология на установените страници и групи

30 май 2026 Подкрепа за Демерджиев Група Нова група

30 май 2026 България е с Демерджиев Група Нова група

30 май 2026 Реформите на Демерджиев Страница Нова страница

2 юни 2026 Иван Демерджиев МВР BG Група Преименувана от „Всички бандити у Калуша“

5 юни 2026 Подкрепям Иван Демерджиев Страница Нова страница

5 юни 2026 Граждани за Демерджиев Група Нова група

5 юни 2026 Армията на Демерджиев Страница Нова страница (по снимките)

5 юни 2026 Демерджиев говори Страница Нова страница (по снимките)

5 юни 2026 Демерджиев Прогрес Страница Нова страница (по снимките)

5 юни 2026 Демерджиев Мачка Страница Нова страница (по снимките)

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Още по-интересно беше друго.

Почти всички използват един и същ визуален език – тъмносин фон, близък портрет, контрастно осветление, сходни шрифтове и почти идентично разположение на текста.

Изображенията изглеждат силно обработени, а на места и генерирани.

Има, разбира се, известно разнообразие – на една от снимките Демерджиев е яхнал кон. Това вероятно също следва да бъде отчетено като повод за обществен възторг.

Имената също следват почти еднакъв модел:

• „Подкрепям…“

• „Армията…“

• „Реформите…“

• „Граждани за…“

• „България е с…“

• „…Говори“

• „…Прогрес“

• „…Сила и чест“

Попаднах и на още нещо интересно.

Една стара група, носила името „Всички бандити у Калуша“, е преименувана на „Иван Демерджиев МВР BG“ на 2 юни 2026 г.

Това само по себе си не доказва нищо, но е част от една обща картина.

При истинските фенски общности обикновено виждаш друго.

Страница, създадена преди години.

Постепенно натрупване на последователи.

Различни хора.

Различни снимки.

Различни разговори.

Естествен живот.

Тук картината изглежда различно.

Създаване.

Готов банер.

Лозунг.

Поредица от публикации.

Следваща страница.

Следваща група.

Следващ лозунг.

Сред тях има и особено впечатляващи заглавия като „Армията на Демерджиев“, „Демерджиев Мачка“ или „Реформите на Демерджиев“.

Общото между тях обаче е друго – почти пълната липса на естествен разговор между хората. Не се вижда животът, който съществува във всяка истинска обществена общност.

Затова тези страници и групи по-скоро създават впечатление за опит да произведат усещане за обществено одобрение, отколкото да отразят вече съществуващо такова.

За сравнение – многобройните страници и групи, посветени на президента Румен Радев, независимо дали човек го харесва или не, в огромната си част изглеждат автентични. В тях има спорове, разговори, хора, които се връщат отново и отново.

Истинската обществена подкрепа не започва с банерите.

Тя започва с хората.

После идват страниците.

Не обратното.

Защото общественото доверие не се изгражда с едновременното откриване на десетина страници с еднакви банери и сходни лозунги.

То се печели с време.

С доверие.

С работа.

С резултати.

И когато тези резултати липсват, най-гръмките заглавия започват да звучат като въпрос.

Например:

„Реформите на Демерджиев“.

И човек неволно се пита:

Кои реформи?

Източник: epicenter.bg