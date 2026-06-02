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Демерджиев с тежък гаф в Кърджали

Той се обърна се към строените огнеборци като им честити „празника“

https://crimes.bg/vodeshha-tema/demerdzhiev-s-tezhak-gaf-v-kardzhali-3/193607 Crimes.bg
Iva Ivanova
56
Демерджиев с тежък гаф в Кърджали
Iva Ivanova
56

Той се обърна се към строените огнеборци като им честити „празника“

 

Иван Демерджиев пристигна в Кърджали, където откри реновираната сграда на Пожарната и сътвори… гаф. Тежък гаф, пише сайтът 24Родопи.

Обърна се към строените огнеборци като им честити „празника“. „Защото днес е празник – Ден на Ботев и загиналите за България“.

Г-н министър, на 2 юни вият сирени за бедствие в памет на гибелта на Христо Ботев. Сирени за бедствие – в нито една друга държава не се отбелязва по този начин една дата. Защото това е черна дата. Това е траурна дата. Не е празник, г-н министър. Гибелта на хора, които тръгват за освобождение на България не е празник.

Както не е празник и 19 февруари.

Г-н министър, ако някой ви е писал тази кратка реч – разкарайте го от вас. Ако ли не – то поне се допитайте до някого, който ги поназнайва нещата, пише в коментар 24Родопи.

Източник: blitz.bg

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1 Коментара

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gf22at

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