Демерджиев с тежък гаф в Кърджали

Иван Демерджиев пристигна в Кърджали, където откри реновираната сграда на Пожарната и сътвори… гаф. Тежък гаф, пише сайтът 24Родопи.
Обърна се към строените огнеборци като им честити „празника“. „Защото днес е празник – Ден на Ботев и загиналите за България“.
Г-н министър, на 2 юни вият сирени за бедствие в памет на гибелта на Христо Ботев. Сирени за бедствие – в нито една друга държава не се отбелязва по този начин една дата. Защото това е черна дата. Това е траурна дата. Не е празник, г-н министър. Гибелта на хора, които тръгват за освобождение на България не е празник.
Както не е празник и 19 февруари.
Г-н министър, ако някой ви е писал тази кратка реч – разкарайте го от вас. Ако ли не – то поне се допитайте до някого, който ги поназнайва нещата, пише в коментар 24Родопи.
Източник: blitz.bg