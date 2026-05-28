Делян Пеевски, лидер на ДПС: Отказваме офертата за страх! Не на страха!

Огромен скандал, полицейско насилие на празника Курбан Байрам - това да го причинят на мюсюлманите, на кмета на Кърджали. С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски изрази възмущението си от отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за разпит в полицейското управление по-рано днес.

Лидерът пристигна в Кърджали директно от заседанието на НС, за да подкрепи кмета Ерол Мюмюн.

В 10.10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи и европейски партньори за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали - Демерджиев, отсече Пеевски.

Кметът е тук, може спокойно да бъде повикан в тридневния срок с призовка да се яви да бъде разпитан, а какво се случи. В кабинета му с 8 полицаи, един бус , един отряд полиция. Този човек да го изведат 8 човека от кабината, възмути се Пеевски.

Искаха да сплашат всички кметове и мюсюлмани. Няма да им го позволим отказваме офертата за страх. Не на страха . Няма да се случи!, категоричен бе лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всички граници, настоя лидерът.

Полицията също да се засрами, полицаите които служат достойно да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме стояли зад полицията да могат да са осигурени да има бюджет за да служат на държавата не да ходят 8 човека след този човек. Призовавм момчетата да не служат на тази системата на репресията, настоя лидерът на ДПС.

Винаги ще бъда до кмета, аз го обичам, той направи страшно много за Кърджали. Не заслужаваше това да бъде воден като престъпник, все едно е наркопласьор – отвратително. Да гледат малките му деца как осем полицаи го водят. Нямал белезници! Е, белезници ли трябваше да има кмета на Кърджали?! Това не е достойно, заяви Пеевски.

Всички трябва да се засрамят за това което се случи. Срамна акция. Така държавата не може да се управлява със страх. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС какво ще им се случи ако не загубят изборите догодина, служебно да им ги дадем, това ли искат. Така ли се управлява държавата със страх, запита той.

Не! Трябва да има нормално управление. Да, те получиха доверие да управляват, нека си управляват и да правят за хората това което трябва, както ние го правихме - да осигуряват бюджет, да осигуряват финанси, да осигурят по- ниски цените, всички ангажименти които поеха да ги изпълнят. За това ги подкрепяме, подчерта лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Подкрепата си за кмета на Кърджали и срещу полицейския произвол изрази и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, който се присъедини към срещата в общината.

В Кърджали, в знак на подкрепа за кмета Ерол Мюмюн дойдоха и народните представители Айтен Сабри – зам.-председател на НС и ПГ на ДПС, Калин Стоянов, Искра Михайлова, Хамид Хамид, Халил Летифов , Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Шендоан Халит, Атидже Алиева-Вели, Николай Златарски, Иво Цанев, Сейфи Мехмедали. Членовете на ЦОБ и ЦС на ДПС Ертен Анисова, Хюсеин Хафъзов, Радослав Ревански кмет на Белица и зам.-председател на ДПС, Мехмед Атаман – председател на Обл. съвет на ДПС Хасково, Неджми Али, кмет на Джебел и член на ЦОБ, Айджан Ахмед – кмет на Черноочене и член на ЦОБ, областния председател на ДПС-Кърджали Рушен Фейзула, Тунджай Йозтюрк – обл. Председател на Стара Загора, Илкнур Кязим – кмет на Момчилград, Аднан Ѝълдъз – кмет на Стамболово, Мухаррем Мухаррем – председател на ДПС-Кърджали, Едиз Саидов – обл.председател на ДПС-София.

